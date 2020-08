Valtònyc culpa a Iglesias: «Él me encargó la canción sobre Juan Carlos I»

Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc, ha vuelto a señalar a Pablo Iglesias como culpable de su condena. La Justicia española reclama al rapero mallorquín exiliado en Bruselas tras ser condenado por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

En una columna de opinión publicada en el portal digital Vilaweb, Valtònyc afirma que «quien me encargó la canción que me ha llevado al exilio es vicepresidente de España y tampoco lo he visto nunca como una oportunidad para volver». Y añade que no tiene «ningún tipo de confianza» en los tribunales ni en los «salvapatrias españoles».

En el mismo escrito, el rapero mallorquín hace referencia a la situación actual de la monarquía tras la reciente decisión de Juan Carlos I de abandonar España. «Es el momento de hacer caer el régimen» y poder volver «a casa», asegura. «Cuando digo casa, también es Cataluña», puntualiza.

«Construir la República Catalana es tangible, no estéril como querer salvar milagrosamente España, totalmente contaminada de franquismo, donde no se salva ninguna institución. Ya se ha visto que el Gobierno español más progresista de la historia respeta totalmente la asquerosa decisión de la Casa Real», asevera.