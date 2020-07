«La gestión del Gobierno británico ha sido un caos»

«Injusto», «absurdo» o «terrible» son algunos de los adjetivos con los que seis miembros destacados de la comunidad británica en Mallorca definen la dirección del Gobierno de su país en la gestión de la pandemia en general y en su decisión de aplicar una cuarentena de dos semanas a todas las personas que llegan al Reino Unido desde España.

Otro de denominador común de los testimonios consultados es la creencia de que Downing Street pretende que los turistas británicos se quede en el país y consuman de muros para dentro. Los consultados que tienen negocios abiertos coinciden: la crisis les afecta.

Kate Mentink.

Kate Mentink, política: «España ha adoptado muchas más medidas de control que Reino Unido»

«La gestión de la pandemia ha sido un gran caos. El control y las medidas de seguridad (uso de mascarillas, distancia social...) ha sido muchísimo mayor en España que en el Reino Unido. Por ejemplo, los grandes almacenes permiten no usar mascarillas. Lo recomiendan, pero no obligan. Tres ministros se disputan ser la mano derecha de Boris Johnson en la gestión de la pandemia. Nadie entendió la medida de aplicar la cuarentena de dos semanas en menos de 24 horas. Si se confirman las bajas, los touroperadores y las aerolíneas tienen un problema grave. Cada año vienen 18 millones de personas del las Islas Británicas a España. Si cada uno gasta, por decir algo, 1.000 euros, estamos hablando de una fortuna».

Jonathan Syrett.

Jonathan Syrett, naútica: «Si el Gobierno británico piensa que es la manera correcta, se respeta»

«Es una situación complicada en la que se tiene que buscar un equilibrio. Ha habido precipitación en la manera de gestionar la crisis de la pandemia, aunque si el Gobierno británico piensa que es la manera correcta de luchar contra el virus hay que respetarlo. Reconozco que los gobiernos de España y Balears intentan establecer un corredor sanitario hacia las zonas más seguras. En el sector de la náutica, muchos yates están esperando que los armadores vengan a navegar con su tripulación pendiente de realizarse las pruebas PCR. En cifras generales, no afecta tanto pero se tiene en cuenta».

Jonny Maloney.

Jonny Maloney, restaurador: «Es una decisión absurda ya que aquí hay menos COVID que en Reino Unido»

«La decisión de aplicar la cuarentena es un pelín absurda teniendo en cuenta que en España hay menos casos de coronavirus que en el Reino Unido. Hay gente que tiene que pasar dos semanas de cuarentena en su casa que no podrá cobrar durante ese tiempo y eso es un palo duro. El gobierno de Boris Johnson ha cambiado las reglas en medio del partido. Hay mucho turista intentando cambiar su destino a países como Grecia o Túnez con los que no se exige estar dos semanas en casa al volver de allí. Todo el mundo sabe que las medidas que se han tomado en Balears son correctas».

Yolanda Loeffler.

Yolanda Loeffler, alquiler vacacional: «Dar marcha atrás en el corredor sanitario ha hecho mucho daño»

«Los touroperadores y los clientes están indignados. Expresan estupor ante las medidas. No se lo esperaban. La medida de aplicar la cuarentena es una decisión política, nada tiene que ver con el coronavirus. En mi sector, haber dado marcha atrás en la aplicación de un corredor sanitario seguro entre Reino Unido y Baleares ha hecho mucho daño. Será difícil recuperar el dinero. Muchos clientes quieren venir pero si tienen vuelo con TUI o Jet2 no pueden porque están cancelados. Teníamos todo preparado, con los protocolos listos y las casas desinfectadas».

Russel Fenwick.

Russel Fenwick, naútica: «Pensaba que no nos afectaría pero ha habido un bajón importante»

«La medida de la cuarentena me parece bastante injusta. En España en general y también en Baleares en particular, se han tomado medidas muy seguras como la distancia de seguridad y el aseo de manos recurrente. A nivel laboral, la situación turística nos está afectando. Pensaba que no sería para tanto pero desde el sábado hemos tenido un bajón importante. Un 20 o un 40 % de los clientes no se la quieren jugar y cancelan sus gastos que tenían asegurados. El cambio de dirección le ha ido muy mal a Baleares».

Anna Nicholas.

Anna Nicholas, escritora: «La relación entre el Gobierno británico y el de España se ha deteriorado»

«La situación es terrible y es una tontería, porque los mallorquines y los extranjeros sufriremos tremendamente esta decisión del Gobierno británico. No se ha pensado a largo plazo. Tomaron la decisión demasiado rápido y ha sido fatal para la economía. Además, una teoría que circula por el Reino Unido apunta a que el Gobierno adopta la medida de la cuarentenay recomienda no viajar a España para disuadir a los británicos de salir del país y que consuman de puertas para adentro. Las relaciones entre los gobiernos del Reino Unido y de España se han deteriorado, aunque en los últimos años habían sido muy buenas. Cambiando de tema, antes, con el tema de Gibraltar, el Gobierno de mi país tenía mucho poder porque podía bloquear la llegada de turistas a España».