«Tardaron en aplicar el confinamiento y ahora quieren hacer ver que controlan»

Antoni Rullan tiene 32 años, vive en Londres y es médico e investigador contra el cáncer. Sobre la cuarentena de dos semanas del Gobierno británico a los viajeros que procedan de España explica que «la norma me afecta, en el sentido que desde que tengo 18 años paso los veranos en Sóller con mi familia y amigos. Este año será imposible que venga a España porque no puedo coger dos semanas extras de vacaciones para hacer la cuarentena».

Para Rullan, «la decisión de aplicar la cuarentena debe ser muy difícil de tomar. Creo que en el Reino Unido tardaron muchísimo en aplicar el aislamiento al principio, y ahora quieren dar la impresión de que están encima. Creo que se han precipitado un poco, si miras los casos de contagio del domingo en España. La diferencia es muy pequeña».

Otra mallorquina que reside en el Reino Unido es la artista Julia Gabilondo, de 31 años. Afirma que «la gente no se lo esperaba. Ahora que podían empezar a planear un poco sus vacaciones pensarán en cancelar sus viajes al exterior y optar por un turismo local. Todo esto puede afectar al potencial turista a nivel psicológico, porque crea incerteza sobre posibles nuevas prohibiciones. De todas maneras, puedo entender la decisión, porque nadie sabe cómo vamos a curar esto. Ni si va a salir una vacuna, ni si va a curar a todo el mundo».

Soluciones

Juan Antonio García es un músico y fotógrafo mallorquín residente en Manchester. «Creo que la solución más factible sería que los turistas se hicieran las pruebas y dejar viajar a personas que den negativo 24 o 48 horas antes de volar y lo mismo a la vuelta». García añade que «estando sanos, la cuarentena no sería necesaria. El Gobierno español debería coordinarse y facilitar test para que podamos hacernos las pruebas antes de viajar. No olvidemos, además, que meterse en un avión lleno de gente supone un gran riesgo. No creo que nadie quiera viajar a España para tener que pasar dos semanas en cuarentena».