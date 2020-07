Los diarios británicos dedican sus portadas a la cuarentena

Los periódicos británicos se hicieron eco este lunes con gran relieve del golpe que supone para la economía española y para los turistas británicos la cuarentena que ha impuesto el Gobierno de Boris Johnson.

Algunos rotativos recurrieron a los juegos de palabras para informar de la situación en que queda el sector turístico español, como ‘The pain in Spain’ (’Dolor en España’) del diario Metro. También recurrió a esta fórmula el Daily Record, con el titular ‘Spain in the neck’ (’Un problemón para España’).

El Sunday Express reflexionaba también en portada sobre unas «vacaciones de miseria» por culpa del virus, y The Times, pese a su adscripción conservadora en línea con Johnson, señalaba que la cuarentena con España crea «confusión». The Telegraf ofrecía un punto de vista nuevo: «Francia y Alemania podrían unirse a España en la lista de la cuarentena».

Para The Independent, este es un «verano de incertidumbres», con una crítica por las prisas por imponer la restricción con España.