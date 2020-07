Gabriel Llobera: «Se están exagerando las noticias sobre los rebrotes»

Gabriel Llobera, presidente de la Agrupación de Cadenas Hoteleras (ACH) de Baleares señala que nunca los hoteleros habían vivido una temporada como la actual con tanto imponderables y factores exógenos, de ahí que se ha pasado de una buenas previsiones a un horizonte plagado de incógnitas que va a mediatizar toda la planificación .

¿Qué está ocurriendo en los mercados emisores ?

—Hay mucha intranquilidad por las noticias de rebrotes en España y esto genera desconfianza. La respuesta de los mercados emisores es muy clara: paralización de las reservas. Esto afecta a las previsiones de las cadenas en cuanto a aperturas en las zonas turísticas de Mallorca. Los mercados emisores se están viendo afectados por la incertidumbre que hay en destinos vacacionales españoles. Y esto nos afecta directamente.

¿Qué falla en esta estrategia?

—Creo que se están exagerando las noticias sobre los rebrotes, Considero que se ofrece demasiada información sobre rebrotes que afectan a unos pocos y esto genera alarmismo en los países europeos. Balears es un destino seguro desde el punto de vista sanitario, pero los mensajes que llegan a los países extranjeros no son muy claros.

¿Tendremos en Mallorca una temporada turística que llegue hasta octubre?

—No se va a conseguir alargar la temporada hasta finales de octubre, tal y como estaba previsto en un principio con la cierta normalización a nivel turístico en Europa. Las previsiones no son buenas y considero que si llegamos a octubre será un éxito, pero todos los indicadores apuntan a que será mucho antes.

¿Todo es muy cambiante en estos momentos ?

—Pues sí y ello confunde a toda la cadena de valor turística, en este caso aerolíneas, touroperadores, transportistas, hoteleros y resto de sectores. El alarmismo nunca es bueno, menos en turismo. Es por ello, que urge lanzar mensajes claros, directos y sin informaciones contradictorias.

¿Habrá menos aperturas de establecimientos?

—Es cierto que los últimos acontecimientos no ayudan y cada empresa toma sus decisiones acorde con sus niveles de comercialización. La respuesta es que habrá menos aperturas.

¿Los esfuerzos están dedicados ya a la temporada 2021 ?

—Mientras no haya una vacuna contra la COVID-19 no se puede hacer ninguna previsión. Todos deseamos que sea mejor, pero no dependerá de nosotros.