Clínica Rotger incorpora al doctor Antonio De Lacy, referente mundial de la cirugía mínimamente invasiva

El doctor Antonio De Lacy, pionero en la introducción y aplicación de nuevas tecnologías y abordajes quirúrgicos para el tratamiento de la patología gastrointestinal, ejerce un destacado liderazgo en la innovación de las técnicas de cirugía mínimamente invasivas, siendo uno de los primeros en desarrollar la tecnología de la cirugía laparoscópica en el tratamiento del cáncer digestivo y reportando excelentes resultados oncológicos reconocidos mundialmente.

Ha participado activamente en el desarrollo de la Cirugía NOTES, a través de orificios naturales del cuerpo humano. Una técnica utilizada en el abordaje de patologías o enfermedades crónicas como la colitis ulcerosa o enfermedad diverticular, el tratamiento de la obesidad mórbida con cirugía bariátrica o la intervención sobre diferentes tipos de cáncer como el de colon, recto, estómago, esófago, hígado, páncreas o tiroides. Estos procedimientos suavizan la agresión quirúrgica al reducir o eliminar las incisiones en la pared abdominal, minimizan el dolor y la discapacidad, facilitan una más rápida recuperación y disminuyen las complicaciones postoperatorias en los pacientes que lo requieran.

Integración de los principales avances tecnológicos orientados a mejorar la cirugía

El doctor Antonio De Lacy es impulsor de numerosas iniciativas orientadas a profundizar en la formación de máxima calidad de los especialistas quirúrgicos como la plataforma mundial de formación online, AIS Chanel. Y también destaca por su participación en la implementación de la tecnología 5G en el campo de la cirugía, utilizada para prestar asesoría teleasistida en intervenciones quirúrgicas complejas, que se realizan a distancia y en tiempo real.

Los mejores especialistas del mundo en el cuadro médico de la Clínica Rotger

La incorporación del cirujano mallorquín Antonio de Lacy refuerza el objetivo de integrar a los mejores especialistas en el cuadro médico de la Clínica Rotger y supone una ampliación y mejora de su cartera de servicios. Se facilita a los pacientes el acceso a la formación y conocimientos de un referente mundial en Cirugía Gastrointestinal, así como a las técnicas y procedimientos quirúrgicos más avanzados que existen actualmente. De esta manera, la experiencia y capacidad de innovación médica del doctor De Lacy se une a un entorno de consultas externas completamente renovadas y al ambiente de excelencia en la atención al paciente que caracteriza a la Clínica en su compromiso con la salud.

Antonio De Lacy

Es un destacado especialista en cirugía gastrointestinal, cuya trayectoria está marcada por la introducción de nuevas técnicas que mejoran el resultado de sus intervenciones quirúrgicas, así como por el reconocimiento internacional a los estudios publicados que lo demuestran:

■ Primera intervención a nivel mundial de Excisión Total del Mesorrecto por vía transanal (taTME). En el año 2009 el equipo del doctor De Lacy realizó esta cirugía con resultados oncológicos mejores que el abordaje por vía laparoscópica tradicional y a día de hoy ha realizado más de 700 intervenciones.

■ Cirugía laparoscópica en la patología colorrectal. En 2002 (Lacy et al, 2002) publicó el primer estudio randomizado que probaba la seguridad y factibilidad del abordaje mediante cirugía laparoscópica en la patología colorrectal, en comparación al abierto convencional y fue el primer grupo en reportar un estudio randomizado en el cáncer de colon comparando la vía convencional con la laparoscópica.

■ Referente médico internacional, cuenta con más de 236 publicaciones en revistas científicas, de las cuales más de 190 en revistas internacionales, con un factor de impacto global de 889,641 (SCI Journal Citation Reports 2018) y un Hirsch Index de 50. También, es revisor de las revistas The Lancet, Annals of Surgery, British Journal of Surgery y miembro del Editorial Board de JAMA, World Journal of Surgery (2005-2010) y Surgical Endoscopy.