El cribado de cáncer de colon en Baleares seguirá interrumpido hasta octubre

El programa de cribado de cáncer de colón se interrumpió al decretarse el estado de alarma como sucedió con toda la actividad asistencial no urgente, y Salut Pública no prevé reiniciarlo hasta el próximo mes de octubre cuando se vuelva a hacer un envío masivo de cartas y a darse nuevas citas.

«Hay una demora de cuatro meses pero hacerlo antes era casi imposible», reconoce el doctor José Reyes, jefe de sección de Aparato Digestivo en el Hospital de Inca y coordinador del programa en el único centro sanitario mallorquín donde de momento se realiza.

Desde el pasado mes de mayo «estamos trabajando para recuperarlo pero el paro ha afectado al cribado», explica el especialista. Hace tres meses se reiniciaron las endoscopias a los pacientes que se quedaron a medias. «En julio acabaremos las correspondientes a marzo y abril», explica, de forma que se resolvería la situación de todos las personas pendientes. «Si las cosas se hacen como toca arrancaremos el programa en el último tercio del año», añade el doctor Reyes, firme defensor del cribado como la mejor medida de prevención.

No saturar

Según este experto, es una técnica «tremendamente eficiente», ya que «los recursos que pones revierten de una manera enorme en el sistema». Asegura que más del 90 % de los casos de cáncer de colon detectados de forma precoz se curan para siempre, lo que ahorra un gran coste a nivel personal, sanitario e incluso laboral. El objetivo ahora es «mantener lo que tenemos y expandirlo a las áreas sanitarias donde no se ha establecido».

El programa de cribado se inicia con un envío de cartas a la población diana de entre 50 y 69 años asintomática y sin factores de riesgo conocidos, invitándoles a participar. «No se ha pensado en retomarlo todavía porque no se trata sólo de detectar sangre oculta en heces sino que continua con la inclusión de los positivos en las colonoscopias y como los hospitales no pueden absorber este trabajo, no hay día de retomarlo. Como pronto será en octubre», augura Rosa García, farmacéutica del centro de información del medicamento que entiende que ahora no es el momento de «saturar los servicios hospitalarios con colonoscopias que podrían no estar indicadas por la situación sobrevenida de pandemia en la que nos encontramos en la actualidad», añade la farmacéutica.

Sólo el 30 % de la población tiene acceso al programa de prevención

El cribado de cáncer de colon no llega al 100, sino al 30 % de los ciudadanos de Baleares de entre 50 y 69 años. De momento se realiza en las áreas sanitarias de Ibiza y Formentera, Menorca y el raiguer de Mallorca, si bien la Conselleria de Salut anunció hace años que estaría implementado en el Llevant en 2018 y en todos los hospitales de las Islas en 2020.

Tiempo después puso un nuevo horizonte al final de la legislatura y aseguró que se estaban reforzando los gabinetes de digestivos y las farmacias comunitarias para hacerlo posible.