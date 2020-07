Maratón de seis plenos en el Parlament

El Parlament tiene previsto celebrar el martes seis plenos consecutivos, sin ninguna pausa, en los que se harán 21 preguntas de control al Govern, se aprobarán las sanciones ante incumplimientos de la normativa anticovid y comparecerá la responsable de Hacienda para explicar el plan de reactivación económica.

Tras las reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlament, los plenos extraordinarios comenzarán a las diez de la mañana, sin parada a mediodía y con finalización prevista alrededor de las siete de la tarde.

En el primer pleno habrá tres preguntas para la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, que se aplazaron en sesiones anteriores, sobre los recortes en sanidad, el plan de vacunación 2020 y partidas por cobrar de sanitarios.

En el segundo los diferentes grupos formularán otras 18 preguntas de control a la actuación del Govern, relativas a las medidas en los centros educativos de cara al próximo curso, el incremento de edificabilidad en hoteles que permite el plan de reactivación, la financiación de mascarillas o la neutralidad ideológica de la selectividad.

El Parlament debatirá y votará además el decreto que aprobó el Govern el pasado 10 de julio, con el régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.Dicho decreto recoge multas de hasta 100 euros para los ciudadanos que no lleven puesta la mascarilla en espacios abiertos públicos y de hasta 600.000 euros para los que organicen fiestas o reuniones superando el aforo.

En otro de los plenos está prevista la comparecencia de la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, a petición del grupo popular, para explicar la financiación del llamado «plan para la reactivación y la diversificación económica y social de las Islas Baleares», acordado por el Govern con los consells, el Ayuntamiento de Palma, patronales y sindicatos.

El Parlament debatirá además una proposición no de ley de los grupos del Pacte (PSIB, Podemos y MÉS per Mallorca) sobre la creación de «áreas de promoción económica» para impulsar el pequeño comercio e impulsar el empleo en Baleares.

Y otra proposición no de ley del grupo popular en el que pide la tramitación en el Parlament del plan de reactivación económica.