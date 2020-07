Los touroperadores del Reino Unido y Alemania apoyan los cierres en Mallorca

Las patronales turísticas del Reino Unido y Alemania, ABTA y DRV, respectivamente, mostraron este jueves su total apoyo a las medidas del Govern para erradicar el turismo de excesos en la actual pandemia del coronavirus, calificando la medida de valiente por sus repercusiones positivas y negativas en los mercados emisores.

Para el presidente de la DRV, Norbert Fiebig, «la salud es la máxima prioridad en todo lo que hacemos, más aún cuando se ha vuelto a poder viajar».

Considera que «todo el mundo se tiene que atener a unas reglas de seguridad, tanto en casa como cuando se viaja al extranjero». Fiebig, en este sentido, afirma: « Debemos hacer todo lo posible para que la libertad de viajar no se vea amenazada por una segunda oleada de la COVID-19. Así, que si los individuos o grupos más grandes, como se ha visto en Mallorca, no cumplen con las reglas entonces ponen en peligro no sólo su propia salud y la de sus compañeros, sino también la posibilidad de viajar. Esto es irresponsable y simplemente inaceptable».

La DRV engloba a todos los touroperadores alemanes y agencias de viajes emisoras, de ahí que su opinión tiene un alto valor añadido por el impacto que tiene en la propia industria germana y europea.

La patronal ABTA, que preside Alistair Rowland, puntualiza: «Balears es un destino muy popular para el turismo británico y se trabaja con todos los socios y representantes de los destinos turísticos vacacionales en materia sanitaria. En la actual coyuntura la seguridad sanitaria es vital y los turistas británicos quieren tener vacaciones seguras. Es por ello, que medidas como la adoptada por el Govern son bienvenidas».

Las dos asociaciones hoteleras afectadas por las últimas medidas legales adoptadas por el Ejecutivo autonómico, como Palmanova-Magaluf y Platja de Palma, coinciden en señalar en que es «vital y necesario contar con los recursos necesarios en materia policial para evitar problemas e imágenes del pasado fin de semana, porque el descontrol fue absoluto».

El presidente de los hoteleros de Palmanova-Magaluf, Maurio Carballeda, puntualizó: «Se necesitan más efectivos policiales para controlar estos focos de desórdenes. Si la medida del Govern provoca cancelaciones de reservas de turistas que solo vienen a Mallorca a descontrolarse, pues bienvenida sea. La mejor noticia es que no vengan, porque aquí no son bienvenidos».

La presidenta de la Asociación Hotelera de Platja de Palma, Isabel Vidal, reconoció que «la buena comunicación es muy importante para evitar imprecisiones y malentendidos en los mercados emisores. Valoramos la voluntad política de poner coto al turismo de excesos, más en la actual situación, pero para ello es necesario que haya más efectivos policiales para cortar de raíz situaciones como las vividas el pasado fin de semana».

Sobre las cancelaciones de reservas hoteleras en la zona indicó que «hay que hacer un seguimiento en estos días del impacto de todo lo sucedido, tanto con los incidentes del fin de semana como con la resolución del Govern de cerrar calles para evitar problemas de seguridad».