Prohibido el uso de pajitas largas y vasos de más de 600 ml en Baleares

El Govern prohibirán para toda Baleares el uso de pajitas largas y de los de vasos de más de 600 ml o más porque favorecen el uso compartido de bebidas y, por tanto, el contagio del brote del nuevo coronavirus.

Por tanto, las típicas imágenes de jóvenes bebiendo alcohol de grandes recipientes con pajitas largas no se podrán repetir este verano.

Así lo contempla el decreto que publicaré este miércoles el Govern, que presenta como medida más destacada el cierre de las calles del Jamón y la Cerveza (ambas en la Playa de Palma) y de Punta Ballena (Magaluf).

Además, en las zonas afectadas por el decreto ley de excesos se prohíben las mesas altas con taburete porque favorece que no se respeten las distancias de seguridad; no se descarta ampliarlo a otras zonas si fuera necesario. El conseller de Turisme, Iago Negueruela, ha precisado que no se descarta ampliar estas medidas a otras zonas de las Islas si fuese necesario.

«No queremos que vengan según que turistas a nuestras Islas», ha asegurado Negueruela. Además, ha advertido que si se van a otras zonas a realizar prácticas incívicas «no nos temblará la mano en cerrar esos establecimientos». «No queremos ni ese tipo de empresarios ni ese tipo de turistas», ha reiterado. Este mensaje se lo han trasladado a los touroperadores.