Las sanciones por no usar mascarilla en Baleares empezarán el 20 de julio y no superarán los 100 euros

Esta semana no se sancionará a quienes no utilicen la mascarilla obligatoria en Baleares «por una cuestión de adaptación y advertencia», ha anunciado este lunes la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, quien ha precisado que no se multará hasta el 20 de julio.

Gómez ha informado en una rueda de prensa sobre la resolución que modifica el decreto que regula las medidas de la «nueva normalidad» en Baleares para fijar la obligatoriedad de la mascarilla y que se publicará a lo largo de este lunes en un BOIB extraordinario y ha precisado que no llevarla se podrá sancionar con hasta 100 euros.

La consellera ha detallado que Salud está elaborando la instrucción correspondiente a las sanciones junto con la Conselleria de Administraciones Públicas y ha explicado que la intención es facilitarlo también a quienes tienen que establecer la sanción.

Sobre el hecho de si los establecimientos serán responsables si los clientes no utilizan la mascarilla, Gómez ha explicado que del mismo modo que tienen que cumplir la normativa de aforo, deben cumplir el resto del ordenamiento jurídico, incluida esta nueva resolución.