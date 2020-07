El ojo de Jaume Ramis, en primera línea de la pandemia

En las primeras semanas de confinamiento, Son Llàtzer transformó las áreas de UCI, Reanimación, quirófanos, plantas y Urgencias y medicalizó el hotel Meliá Palma Bay, para atender pacientes con COVID. Mientras todo eso sucedía, un ojo iba tras los profesionales que lo hicieron posible y retrató cada momento.

Jaume Ramis (Sant Joan, 1983) inauguraba este viernes la exposición Dins en el hall del centro sanitario, su particular homenaje a una fase sanitarias que ha marcado muchas vidas.

Jaume Ramis.

Es trabajador del departamento de comunicación del hospital. Al inicio del confinamiento se dio cuenta de que se vivía «un momento histórico» que se debía reflejar «desde la primera línea». Y así fue como entró en la UCI por primera vez.

«Presencié cómo desentubaban a una paciente. María Oliver sale en cinco imágenes. Le pedí permiso al momento y ya me dijo que ni lo dudase. Se prestó mucho, fue una luchadora. A mí me afectó mucho y siempre me preocupé por ella», cuenta Ramis. Este viernes, de hecho, estuvo en la inauguración.

Los gestos y miradas de la muestra reflejan la intensidad de las vivencias y el duro trabajo llevado a cabo durante este periodo pero también trata de concienciar a toda la ciudadanía sobre su grado de responsabilidad individual.

«Me impactó la UCI, ver a los pacientes intubados o ver cómo no era nada fácil trabajar con el equipo de protección», relata el fotógrafo.

Este viernes presentó 15 imágenes, todas en blanco y negro «porque en una foto documental impacta y dice más». A la exposición le acompaña un poema de Virginia Moll titulado: Un año sin primavera. «La idea es que esté un tiempo en el hospital y que después sea itinerante», explica su responsable, quien tampoco olvida la colaboración de Foto Ruano Pro.