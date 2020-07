Podemos propone a sus socios bajar al 10 % la posibilidad de ampliar hoteles en Baleares

Los partidos de izquierdas negocian una propuesta de Podemos para rebajar del 15 al 10 por ciento la posibilidad de ampliar los hoteles de Balears. Por el momento aún no hay acuerdo sobre este asunto, que se sigue negociando, pero es una de las posibilidades que están sobre la mesa para lograr el apoyo de Més per Menorca al proyecto de ley de medidas urgentes para la reactivación de la economía de las Islas.

Los partidos del Pacte ya anunciaron que introducirían cambios en el polémico texto porque en estos momentos necesitan el apoyo de Més per Menorca para que la propuesta salga adelante. PSIB, Podemos y Més anunciaron la apertura de una negociación preferente con los menorquines para cerrar un texto alternativo.

Mercadeo de enmiendas

En el Govern quieren evitar que la tramitación de la ley se convierta en un mercadeo de enmiendas y que los cambios durante la tramitación terminen convirtiendo el proyecto en una nueva ‘ley Frankenstein’.

Los socios de Armengol han pactado que no podrán presentar enmiendas por su cuenta; primero deberán negociarse internamente y solo se presentarán si hay acuerdo de todos los socios. El problema es que el acuerdo no afecta a Més per Menorca, que sí podrá presentar enmiendas. Esa es la razón por la que los tres partidos del Govern ya han abierto negociaciones con la formación menorquina. La rebaja del 15 al 10 por ciento es una de las cuestiones que están sobre la mesa.

Lo que ya se sabe es que será imposible que el proyecto de ley se apruebe este mes de julio, como pretendía el Govern. El ejecutivo aprobó un decreto ley de medidas urgentes pero sus cálculos se fueron al traste cuando Més per Menorca votó con la oposición a favor de que ese decreto se tramitara como ley. Está en vigor, pero es muy posible que algunas de esas medidas cambien ahora tras su paso por el Parlament.

La ley no estará aprobada hasta finales del mes de septiembre porque desde la oposición se ha hecho todo lo posible para dilatar lo más posible la tramitación de la ley. En primer lugar pidió una ampliación del plazo para presentar enmiendas, algo habitual en este tipo de tramitaciones, pero además ha solicitado la comparecencia de representantes de una serie de entidades sociales para que den su opinión sobre el proyecto. Entre las asociaciones a las que se ha pedido su comparecencia está el Col.legi d’Arquitectes, muy crítico con el texto, y el Colegio de Guías oficiales, que pide que la colegiación siga siendo obligatorio, así como otras entidades.

Esta es una de las novedades que incorporó la reforma del reglamento de la Cámara y será la primera vez que se haga. Por está razón, ahora mismo hay dudas sobre si comparecerán en la comisión que tramita la ley o en una comisión específica de participación ciudadana.