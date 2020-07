Denuncian un caso de discriminación lingüística en el centro de salud de es Camp Redó

Un usuario del centro de salud de es Camp Redó ha denunciado haber sufrido un caso de discriminación lingüística por hablar en catalán. Los hechos han ocurrido a las 9.30 horas de este miércoles, tal y como informa dbalears.cat.

El paciente, Miquel M.K., explica que ha ido al centro a hacerse la prueba PCR para la detección del coronavirus, concretamente en la Sala 1, cuando ha sido «insultado y discriminado por haber iniciado la conversación en catalán».

En el medio el afectado indica que «cuando una enfermera ha empezado a preguntarme qué síntomas tenía, yo le he contestado en catalán y ella y me ha dicho que lo hiciese en español. Yo le he contestado en un tono molesto: 'bueno, si no hay más remedio...'. En ese momento, la compañera me ha empezado a decir que era un irrespetuoso y una persona cerrada, que vivimos en España y que '¡Viva España!'».

Miquel detalla que le ha explicado que «cualquier mallorquín tiene el derecho de expresarse en catalán en la sanidad pública y que en ningún momento mi intención era incomodar a la otra enfermera, que acababa de llegar a la isla (cosa que yo no sabía)».

Entonces, la trabajadora le ha contestado que «no xerram català,, xerram mallorquí» y ha insinuado que no le iban a atender. En ese momento el paciente, según su versión, ha hablado con otro enfermero que le ha indicado que «tendría que esperar un buen rato porque tenía otros trabajos». «Finalmente, me he hecho la prueba y me he ido», concluye.