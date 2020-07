IbDona destina casi 300.000 euros en ayudas al alquiler a víctimas de violencia de género durante la COVID

El Institut Balear de la Dona (IbDona) ha aportado 296.804 euros a la nueva convocatoria de ayudas para alquiler de la vivienda habitual específicas COVID-19, creadas por Conselleria de Vivienda y Movilidad para ayudar a personas arrendatarias que, a consecuencia del impacto de la pandemia, tienen problemas transitorios para pagar el alquiler.

Según ha informado Conselleria de Presidencia, Cultura e Igualdad este lunes en una nota de prensa, se trata de una subvención de hasta seis meses -de abril a septiembre- para alquileres de hasta 900 euros.

En general, ha explicado, el importe total que se subvenciona es de hasta 600 euros, pero en el caso de mujeres víctimas de violencia de género este importe sube hasta los 800 euros. Este incremento de la prestación en 200 euros es el que aporta el IbDona mediante su colaboración. Por tanto, una mujer víctima de violencia de género podrá recibir un máximo de 4.800 euros de ayuda.

Sobre quiénes pueden beneficiarse de estas ayudas, la Conselleria ha detallado que serán personas que tengan un contrato de alquiler y que puedan acreditar su situación de vulnerabilidad económica y social.

En el caso de las víctimas de violencia de género, tendrán que haber sido víctimas durante el estado de alarma, situación que se acreditará mediante el correspondiente certificado que emite el Ibdona.

Además, se deberán cumplir otros requisitos como que los ingresos del total de la familia durante junio no superen los límites marcados por la convocatoria, que el alquiler más los gastos que soporte en relación con la vivienda -tales como comunidad, electricidad, agua, gas, internet, etc.- igualen o superen el 35% de ingresos limpios mensuales, o no tener relación de parentesco ni empresarial con el propietario de la vivienda, entre otros.

Los interesadas en percibir estas subvenciones, pueden presentar desde este lunes, 6 de julio, sus solicitudes, por vía telemática a través de la web habitatge.caib.es. Sólo se admitirá una solicitud por vivienda.

Con estas ayudas, ha hecho hincapié la Conselleria, el Govern de Baleares considera a las víctimas de violencia de género un «sector preferente» en el acceso a vivienda, tal como establece la ley que ha sido recientemente aprobada en las Islas.

En este sentido, cabe recordar que el artículo 74 de dicha Ley, la 11/2016 de Igualdad entre mujeres y hombres de Baleares indica que «las mujeres víctimas de violencia de género han de ser consideradas sector preferente en el acceso a viviendas de protección oficial de promoción pública».

Además, ha concluido, el artículo 3.2 de la Ley 5/2018 de Vivienda del Archipiélago establece que las víctimas de violencia machista serán consideradas personas en situación de especial vulnerabilidad en materia de vivienda.