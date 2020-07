Una cerveza solidaria

Es otro claro ejemplo de que el confinamiento no sólo ha hecho florecer la parte más artística, sino también la más solidaria. La cervecera mallorquina Adalt Brewing, creada por Sebastià Barceló, Guillermo Blasco y Aberto Camina en octubre de 2019, es la única de la Isla que participa en un proyecto sin ánimo de lucro iniciado en Brooklyn (Nueva York, EEUU) –por la cervecería americana Other Half– para apoyar al sector hostelero que más ha sufrido las consecuencias de la pandemia. La idea consiste en fabricar una cerveza Indian Pale Ale (IPA) y venderla a los bares y tiendas especializadas en este producto de la misma comunidad. El resultado son latas bajo la etiqueta All Together a precio muy reducido. El proyecto ya ha reunido a más de 700 cervecerías de todo el mundo, de las cuales nueve son españolas.

«Las cerveceras vivimos de los bares y los locales especializados. Si caen ellos, también caemos nosotras. Por eso nos pareció que este proyecto es muy necesario. La premisa era coger la receta que Other Half brewing facilitó a los participantes para preparar una Indian Pale Ale», asegura Sebastià Barceló, uno de los tres socios. De esta manera, cada fábrica independiente del mundo ha producido durante estos meses de confinamiento este tipo de cerveza para, luego, venderla a precio mínimo entre el entorno de Palma.

Elaboración

La Adalt brewing –con un bar integrado–, ubicado en Palma, presentó ayer en su terraza esta nueva cerveza con un toque de solidaridad, en un evento que duró hasta las once de la noche. Tras siete semanas de fermentación, los socios de Adalt parieron hace tan solo unos días ocho barriles de 30 litros de la nueva cerveza All Together, obteniendo así 257 latas para distribuir entre los locales que deseen adquirir este producto. «Venderla a precio de coste es nuestro granito de arena para contribuir con la recuperación del sector», insiste Barceló. Se trata de un estilo de cerveza Neipa. «Decidimos hacer esta versión porque también era un reto para nosotros. Es la primera vez que elaboramos un género así».

En Adalt, si bien, elaboran constantemente lotes dispersos de cerveza. Desde enero, los socios han lanzado ya 11 estilos, repitiendo tan solo un tipo de cerveza. En su nevera aparecen cervezas inglesas, americanas o alemanas. Todas artesanas. «Intentamos siempre elaborar un producto bueno y de calidad pero también damos importancia al envase y el diseño», expresa Sebastià. De hecho, lo más representativo de Adalt es su línea de artistas mallorquines que colaboran en el diseño de las latas, como Bel Fullana, Grip Face, Pep Homar o Marta Juan, esta última encargándose del diseño que aparece acompañando a la etiqueta All Together, creando así una metáfora de «todas las piezas que se unen colaborativamente para hacer un trabajo en común».

Adalt ahora se enfrenta a un nuevo escenario aunque sin interrumpir –«por suerte»– la producción de sus cervezas artesanas. La afición de Sebastià por esta bebida viene de lejos. En Madrid experimentó con los sabores y en Mallorca se ha consolidado como un experto. «Me gusta pensar que soy más crítico que empresario. Al final, si quieres una buena cerveza tienes que tener una buena autocrítica».

El objetivo es conseguir que vivan de este oficio. «Aún estamos lejos». De momento, si bien, mantienen su local con una buena clientela mallorquina y su web donde también venden sus productos cerveceros.