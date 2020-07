El Govern compra 130.000 mascarillas y 425.000 litros de gel para la vuelta al cole

La Conselleria d’Educació invertirá casi 900.000 euros en la compra de equipos de protección para el profesorado y el alumnado en vistas al próximo curso. Si se le añade el material de protección adquirido para afrontar la desescalada y las actividades escolares previstas para este verano, la inversión supera el millón de euros.

Para el curso 2020-21 se comprarán 129.575 mascarillas, concretamente. Habrá 67.274 mascarillas higiénicas reutilizables para el profesorado y el personal no docente y 56.100 de un solo uso para el alumnado que no la lleve de casa. Asimismo, se adquirirán 2.835 mascarillas FFP2 y 3.366 mascarillas quirúrgicas, pero en estos dos casos la Conselleria no aclara a quién se destinarán.

En total, la inversión en equipos de protección para el próximo curso alcanza los 893.502 euros. Además de las mascarillas ya mencionadas, se adquirirán 873 pantallas faciales, 424.495 litros de gel hidrolacohólico y 2.835 batas de protección.

La inversión en material para las fases 2 y 3 de la desescalada (ya superadas) y el PAE (el Programa de Acompañamiento Escolar, que se hace en julio) es de 283.704 euros. En este caso se adquirieron 6.900 mascarillas higiénicas de un solo uso, otras 2.324 de tipo FFP2, 2.324 pantallas faciales, 1.705 batas de protección y 5.059 litros de gel hidroalcohólico.

Esas compras se han realizado por la vía de urgencia y permitirán cumplir cob los protocolos para hacer frente a la COVID-19 en la educación, destacó la portavoz del Govern, Pilar Costa. «Se garantiza la máxima seguridad en los centros educativos para el próximo curso».

Retraso en los interinos

Por otra parte, la Mesa Sectorial de Educació celebró este viernes una nueva reunión en la que el Govern informó a los sindicatos de que la adjudicación de plazas a los maestros y profesores interinos para el próximo curso acumulará un ligero retraso en relación a años anteriores porque el servicio técnico de la Conselleria ha sufrido «cierto colapso».

El Ejecutivo espera «acercar posturas» con los sindicatos antes de septiembre

El Govern espera que «se vayan acercando posturas» con los sindicatos educativos para poder empezar el próximo curso «con la máxima normalidad posible», señaló ayer la portavoz del Ejecutivo, Pilar Costa, en relación al rechazo de todos los sindicatos, salvo CCOO, a las medidas fijadas por la Conselleria de Educación y la cuota de docentes. Costa señaló que se mantienen conversaciones constantes con la comunidad educativa. «Estoy convencida de que como todos queremos lo mejor para los niños y jóvenes que tienen que volver a clase en septiembre, esperamos que con el diálogo se vayan acercando posturas», abundó.