UGT amenaza con protestas y movilizaciones por la falta de negociación para el próximo curso escolar

El sindicato UGT se levantó este martes de la Mesa Sectorial de Educación ante «la falta de negociación» del conseller del ramo, Martí March, y ha asegurado este miércoles que se reserva el derecho a interponer futuras denuncias «en vista de cómo transcurran los hechos».

Según ha recordado UGT este miércoles en un comunicado, todos los sindicatos a excepción de CCOO se levantaron de la reunión considerando que la administración no garantizaba el derecho a la negociación colectiva.

Así, han criticado que la Conselleria únicamente les proporcionase un documento «una hora antes de la reunión y sin ninguna posibilidad de negociar ninguna medida». Además, «se hizo una rueda de prensa anterior a la Mesa Sectorial de Educación dando un margen de 48 horas para hacer aportaciones».

Según UGT, no se han tenido en cuenta las reivindicaciones de las organizaciones sindicales y, aunque el conseller asegura que no habrá recortes, consideran que se reducirá el número de plazas. Además, «tampoco ha habido ninguna Mesa en lo referente a las cuotas del profesorado», han añadido.

El sindicato ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ya admitió a trámite el recurso de UGT contra la actuación de la Conselleria en la fase 3 de la desescalada del estado de alarma por vulneración del derecho a la negociación colectiva.

En este sentido, han insistido en que no descartan interponer futuras denuncias. Según su opinión, las comisiones no han sido «verdaderos órganos de negociación y no han tenido en cuenta sus reivindicaciones».

Por todo ello, UGT ha asegurado que, «si continúa esta falta de negociación colectiva», aparte de las medidas judiciales no descartan tampoco llevar a cabo actos de protesta, si bien «de momento» han apelado a la unidad de las fuerzas sindicales para velar por que haya una negociación real.

Finalmente, han reivindicado que la vuelta al curso escolar se haga «con las máximas garantías sanitarias para alumnos, padres, personal docente y no docente adscrito en los centros para evitar que los centros sean un foco de contagio».