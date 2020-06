Así será el próximo curso escolar en Baleares

El conseller d'Educació, Martí March, presenta en estos momentos el borrador de las instrucciones para organizar el curso escolar 2020/21, que tienen la finalidad evitar contagios del brote del nuevo coronavirus.

El conseller ha destacado que el elemento clave es dar el derecho al alumno a tener una educación de calidad, pero con la máxima seguridad porque la COVID-19 sigue presente. Además, ha anunciado que habrá un«incremento importante de docentes» en el curso 2020-21. «No habrá recortes», ha reiterado. No obstante, el conseller no ha querido desvelar las previsiones que tienen; ha señalado que en función del plan de cada centro verán las necesidades que surgen. El curso pasado hubo más de 12.000 docentes. Ante la insistencia de los periodistas, ha reconocido que tienen una previsión que no quiere dar por las reacciones que pueda suscitar.

También habrá material de protección sanitaria y limpieza y programas de refuerzo educativo, que afectarán a la pública y a la concertada. Estas medidas se financiarán con el fondo COVID que destinará 2.000 millones de euros extraordinarios a Educación en toda España.

A finales de julio o principios de agosto cada centro tendrá que tener su propio plan sobre la COVID-19 con la finalidad de «dar seguridad a todos», que será supervisado por la inspección educativa.

El curso empezará el 10 de septiembre. «Normalidad absoluta, presencialidad máxima y seguridad máxima», ha manifestado el conseller. En este punto, ha recordado la importancia dela presencialidad en las primeras etapas, pero se podrá combinar con la formación telemática para lo que se prevé un plan de digitalización, que tendrá una inversión de más de tres millones de euroe en tres cursos..

El conseller ha recordado que se barajan tres escenarios (presencial, mixto o confinamiento). Desde infantil hasta cuarto de primaria se harán grupos burbujas, es decir, los alumnos estarán en clase de forma permanente, sin interacción con otras áreas; el profesorado será el mismo, salvo los especialistas. En estas etapas no tendrán que llevar mascarillas; si fuera necesario sí tendría que llevarla el profesorado.

Respecto al número de alumnos por aula, ha recordado que la intención de su departamento siempre ha sido reducir la ratio a 20 y ha puntualizado que en relación al coronavirus dependerá del tamaño del aula para poder guardar las medidas de seguridad. En este sentido, ha reiterado que se tendrá que estudiar cada caso para encontrar la mejor solución. No se descarta que pueda haber aulas prefabricadas. De hecho, ya ha habido peticiones.

En relación a la posibilidad de que los centros puedan hacer turnos de mañana y tarde, el conseller ha respondido que será en circunstancias muy concretas y tendrá que pasar por el Consell Escolar. En el caso de Bachillerato ha puntualizado que se podría hacer cuatro días presenciales y uno con formación telemática.

March ha señalado que las entradas y salidas se hará escalonadas, se reducirá la movilidad del profesorado, se harán horarios diferentes en el patio y los primeros días se dará mucha información a los alumnos y a las familias sobre las medidas de seguridad.

A partir de cuarto de primaria tendrán que llevar mascarilla y los centros tendrán para los que no puedan adquirirlas. Antes de ir al centro los alumnos tendrá que tomarse la temperatura y si tienen más de 37,5º no tendrán que ir. Los centros tendrán una sala de aislamiento por si fuera necesario. También está previsto el cierre de centros concretos o aulas en el caso de que hubiese rebrotes.

En el transporte escolar también será necesario llevar mascarilla y se recomienda que siempre se utilice el mismo asiento.

Respecto al comedor, se harán turnos si es necesario para poder mantener las distancias de seguridad.

El plan se presentará este mediodía a los sindicatos y el borrador -que tiene once anexos- ya se ha enviado a todos los centros educativos y a la comunidad educativa; la intención es aprobarlo este jueves para que los centros puedan trabajar con más «confianza» para que el próximo curso comience con la máxima normalidad. Se prevé que el sábado salga publicado en el BOIB.

March está acompañado de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández, y del secretario general, Tomeu Barceló.

El conseller ha reiterado su agradecimiento al trabajo realizado por los profesores y ha justificado que han hecho lo que han podido en función a las circunstancias. Ha recordado que en julio todos los profesores tienen que estar a disposición de los centros para lo que sea necesario.

En relación a las críticas de los sindicatos, el conseller se ha limitado a decir que las respeta aunque no esté de acuerdo con ellos. Los representantes de los trabajadores lo acusan de falta de consenso. En este punto, el conseller ha justificado que esto ocurrió únicamente en la fase 3, pero ha asegurado que no se rompió ningún derecho de los trabajadores.