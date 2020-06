Los municipios podrán limitar el tiempo de estancia en las playas

Las verbenas podrán celebrarse pero con el público sentado, los bares deberán cerrar la barra a las diez de la noche y los consistorios podrán limitar el tiempo de permanencia en las playas. Estas son algunas de las medidas que contiene el Plan de medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio de la COVID-19, la normativa que regirá en Baleares a partir del domingo y hasta que el Gobierno dé por superada la crisis sanitaria. Es la nueva normalidad.

El plan busca evitar los comportamientos de riesgo y prevenir el contagio. El Govern evaluará continuamente su eficacia y la consellera de Salut lo podrá modificar, adaptar y actualizar en función de las necesidades. Algunas medidas que este viernes avanzó el Ejecutivo se desglosan a continuación.

Mascarilla. La mascarilla seguirá siendo obligatoria en la calle, zonas al aire libre y en cualquier espacio de uso público cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad de un metro y medio. La novedad es que ahora será también obligatoria en todos los establecimientos comerciales y para asistir a espectáculos culturales y deportivos en espacios cerrados. El aforo máximo de los comercios (salvo los que venden productos primera necesidad) será del 75 %.

Playas. Cada bañista deberá disponer de 4 metros cuadrados. Los grupos serán como máximo de 25 personas y deberán guardar 1,5 metros entre ellos. Además, se permite a los ayuntamientos restringir el acceso y el aforo y limitar el tiempo de permanencia en las playas.

Rituales fúnebres y nupciales. En los velatorios y entierros al aire libre se establece un límite de 70 personas (30 en espacios cerrados). En los lugares de culto se deberá llevar mascarilla y no se permite el uso de agua bendita. En las bodas y otros eventos sociales no podrá superarse el 75 % del aforo. Si son al aire libre podrán asistir 250 personas y 150 en espacios cerrados.

Fiestas populares. Las fiestas populares, verbenas, sopars a la fresca y otros eventos populares (incluidas las atracciones de feria) se podrán retomar a partir del 1 de julio, pero el público deberá estar sentado y los organizadores deberán cumplir los requisitos establecidos para los espectáculos culturales.

Hospitales y farmacias. Se fijarán sistemas de control de temperatura para acceder a los centros sanitarios. En las farmacias se podrán dispensar medicamentos de forma no presencial.

Educación. Se establece la reanudación de la educación presencial para el próximo curso. Sin embargo, en los estudios de Secundaria, Bachillerato, FP, régimen especial y educación de adultos se podrán plantear fórmulas mixtas. Para la educación 0-3 deberán respetarse las ratios ya establecidas. Se retomarán los servicios de comedor, transporte y escola matinera.

Espectáculo y actividades culturales. Cada equipamiento cultural deberá redactar un plan de actuación. Los bienes culturales no podrán desinfectarse, sino que se someterán a cuarentena. Museos y salas de exposiciones se podrán visitar en grupos de 25 personas como máximo. En los cines, teatros, circos y similares las butacas deberán estar preasignadas y no podrá superarse al 75 % del aforo. El uso de mascarilla será obligatorio en los espacios cerrados. Los otros recintos para eventos públicos podrán desarrollar su actividad pero con el público sentado y sin superar el 75 % del aforo. En este caso se permiten 300 personas en espacios cerrados y hasta 1.000 al aire libre.

l Deporte. La actividad física al aire libre estará permitida en grupos de 30 personas como máximo, pero deberán respetar el metro y medio de distancia. En las playas se podrá practicar deporte individualmente o en pareja. El público tendrá que estar sentado y se establecen aforos máximos.

Ocio y turismo. Restaurantes, bares, bares de copas, salas de fiesta o baile y similares deberán cerrar a las 2 como máximo. Los bares y restaurantes limitarán el aforo al 75 % como máximo. Consumir en la barra estará solo permitido en los bares, guardando la distancia y solo hasta las 22 horas. Las salas de fiesta, de baile, discotecas y similares no podrán abrir si su aforo supera las 300 personas. El resto deberá inhabilitar la pista de baile, donde podrán instalar mesas y los clientes deberán estar sentados. Los locales nocturnos no podrán abrir en s’Arenal ni Magaluf, pero sí sus terrazas. Las zonas comunes de los hoteles no podrán superar el 75 % del aforo.