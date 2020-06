Medi Ambient advierte de la «indefensión» de Baleares ante las especies invasoras

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, advirtió este lunes de la «indefensión» de Balears ante la amenaza de las especies invasoras y apeló a que el Gobierno central, en el ejercicio de sus competencias, sea más «contundente y eficiente» en puertos y aeropuertos para controlar la entrada de estas especies.

Mir hizo estas declaraciones durante la presentación de la aplicación Línea Verde Cofib, en la que los usuarios podrán informar y avisar (subiendo fotos) de la presencia de especies invasoras y, de esta manera, el personal técnico del Consorci per a la Recuperació de Fauna de les Illes Balears (Cofib) o de la propia Conselleria de Medi Ambient i Territori procederá a su identificación y valoración, y a activar los controles y protocoles necesarios.

En la presentación también estuvo presente Lluís Parpal, gerente del Cofib, quien explicó que «la comunicación de las incidencias por parte de los usuarios será anónima y éstos podrán consultar en qué estado de gestión o tramitación se encuentran». Parpal también valoró positivamente que la aplicación pueda aprovecharse como banco de datos, a partir de los cuales se podrán realizar análisis y balances anuales. Asimismo, los usuarios podrán recibir toda clase de avisos y comunicaciones de la Administración en lo que se refiere a las especies invasoras.

Un cangrejo azul.

Precedentes

Volviendo a la vigilancia de especies foráneas, Mir señaló que «es posible ser más estrictos en los controles de las especies invasoras, tal como se hizo con el movimiento y la comercialización de material vegetal con motivo de la Xylella fastidiosa, y con la estrategia contra ofidios en Balears y Canarias».

En este sentido, el conseller indicó que «seguiremos insistiendo ante la Delegación del Gobierno en la toma de medidas y ante el propio Ejecutivo central para que ayude a las comunidades, sobre todo las insulares, en el ejercicio de un mayor control sobre la entrada de especies».

Lluís Parpal comentó que «por desgracia, más allá de las especies invasoras, muchas de las especies exóticas que nos llegan al Cofib no están identificadas y resulta muy difícil y complicado encontrar al propietario o cualquiera que sea su origen. Respecto a las invasoras, no me preocupa especialmente una de ellas. Me preocupan todas. Últimamente ha proliferado el cangrejo azul. Aunque oficialmente no es una especie invasora y tiene una salida comercial, su capacidad de reproducción es muy elevada y su comportamiento es el propio de una invasora, pues desplaza a otras especies. Por su parte, el mapache presenta diversas problemáticas: aquí no tiene depredadores, lo aguanta todo -frío y calor-, no sufre factores limitantes y es omnívoro: se alimenta de todo lo que encuentra».

Mosquito tigre.

Las especies que llegan al Cofib y de las que no se puede determinar su propietario u origen tienen diversos destinos: educación ambiental, investigación o cría en cautividad (si realmente supone un interés científico). Si no es posible ninguno de estos tres destinos, se opta por el sacrificio.

La nueva aplicación ofrece 32 categorías diferentes de especies de flora y fauna invasora para que el usuario seleccione sobre cuál de ellas quiere informar. Respetando el anonimato del usuario, la aplicación detectará las coordenadas donde se ubica la especie. El usuario podrá adjuntar una foto y, si cabe, aportar sus propias observaciones sobre el hallazgo.

Cartel de presentación de la aplicación Línea Verde Cofib, que ofrecerá al usuario un total de 32 categorías diferentes de flora y fauna invasora.

A punto para una erradicación oficial de la avispa asiática

La avispa asiática llegó a Mallorca en 2015, pero podría ser declarada oficialmente erradicada de la Isla. Sin embargo, no se quiere cantar victoria anticipadamente y este año se han instalado 220 trampas.

La avispa asiática representa una seria amenaza para las abejas y la apicultura. Pronto se cumplirán dos años sin detectarse ningún ejemplar o nido en Mallorca, por lo que la Isla podría convertirse en el primer lugar de Europa en conseguir su erradicación.