El PP cree que la apertura de fronteras ha «desvirtuado» el plan piloto turístico

Sa decisió de Sánchez d'obrir ses fronteres es dia 21 desvirtua es pla pilot de ses Balears, però l'important és què pot passar a partir de juliol i ses previsions d'arribada de turistes aquesta temporada i com serà s'hivern per a molta gent que no tindrà feina.

