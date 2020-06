La cadena hotelera de Globalia reabrirá dos hoteles en Mallorca en julio

Be Live Hotels, la cadena hotelera de Globalia, reanudará su actividad en Mallorca el próximo julio con la reapertura de dos hoteles, ha indicado la este lunes la compañía.

En Mallorca reabrirá el Be Live Adults Only Marivent, de cuatro estrellas, y el Be Live Collection Palace de Muro, de cinco estrellas, ha precisado en un comunicado.

La reapertura de estos hoteles forma parte del plan de regreso a la actividad en el que se contempla la vuelta al negocio de un un total de diez hoteles de la cadena de Clobalia en Baleares, Canarias, Portugal y la República Dominicana.