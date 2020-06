El PI ve «absolutamente positivo» el plan piloto de turismo pero cree que «el Gobierno lo está dinamitando»

La portavoz del PI en el Parlament, Lina Pons, ha considerado como «absolutamente positivo» el plan piloto turístico, que se ha puesto en marcha este lunes en Baleares, pero ha opinado que «el Gobierno lo está dinamitando con la apertura a todo, o casi todo, el espacio Schengen a partir del 21 de junio».

Según ha informado la portavoz del PI en el Parlament, este lunes en la rueda de prensa previa al pleno de este martes, «este plan piloto turístico es prioritario para empezar a reactivar la economía y activar el motor de Baleares, que guste o no, es el monocultivo turístico».

No obstante, ha matizado, «es también un plan que el Gobierno ha tardado mucho en aprobar y creemos que lo está dinamitando con la apertura de todo, o casi todo, el espacio Schengen a partir del próximo día 21 de junio».

En esta línea, ha advertido la portavoz parlamentaria de El PI, «si el Govern ha hecho este plan piloto para ver cómo funciona la apertura al turismo, previendo controles a 10.900 turistas pero, después del anuncio de la apertura de España a Europa el próximo día 21 de junio, por otro lado nos entran 30.000, nos preguntamos cómo lo piensa hacerlo el Gobierno».

«Creemos, por lo tanto, que es un ejemplo más de la improvisación e incertidumbre que ha mantenido el Gobierno central en su toma de decisiones durante este tiempo», ha añadido Pons, quien en referencia a las palabras de la presidenta del Govern, Francina Armengol, acerca de que «Baleares era una comunidad mal comprendida», ha afirmado que desde el PI se cree que se debería añadir que «esta es una comunidad mal tratada, menospreciado, olvidada e ignorada por el Estado. «No conocen nuestra realidad», ha lamentado.

En cuanto al pleno de este martes, la portavoz parlamentaria de El PI, ha adelantado que su pregunta a Armengol versará, precisamente, acerca del plan piloto del turismo.

Concretamente, ha explicado, «preguntaré a la presidenta por las garantías sanitarias que ofrece este plan, después de que haya habido dos cambios importantes respecto al planteamiento inicial que creemos pueden hacer que nos salga muy mal la jugada. Estos cambios son que no se hagan pruebas PCR en origen y su permanencia durante seis horas de aislamiento; así como el incremento de 6.000 a 11.000 turistas».

Sobre que no se hagan PCR en origen, Pons ha considerado que «es prácticamente una prueba de fe porque aquí se hará un cuestionario, se les tomará la temperatura y prácticamente ya está». Todo esto, ha añadido, «en vuelos en los que no solo llegan turistas, sino también periodistas, guías turísticos y representantes de turoperadores. Hay algo que no nos cuadra».

«El Govern afirma que al no hacer PCR en origen está acatando lo que dice Madrid, nosotros pensamos que ya hay que plantarse porque en qué quedamos, tenemos autonomía o no la tenemos», ha añadido.

Asimismo, Pons se ha preguntado, «porqué Canarias se puede plantar ante el Estado y nosotros no. Hablar de plan piloto es un eufemismo. Este es un plan decisorio para las Islas, no existe un plan B, sino funciona, se puede ir a la nada la temporada turística», ha concluido al respecto.

Por otro lado, con respecto al decreto ley 9/2020, de protección del territorio, Lina Pons ha afirmado, «El PI defiende estas Islas y su territorio, pero no vemos que haya una urgencia y opinamos que se trata de un cambio de cromos para que, en esta ocasión, Més per Menorca no se descuelgue y brinde su apoyo al Govern».

En este sentido, ha recordado, el PI apoyo el plan de reactivación económica, «porque consideramos que incluía medidas importantes y temporales, enmarcadas dentro de una situación excepcional». Esto, ha matizado, «no ocurre en este caso y por eso votaremos en contra del decreto y a favor de que se tramite como proyecto de ley».