Antivacunas frente a la pandemia

Todo el mundo se ha lanzado a la búsqueda de la vacuna contra el coronavirus. La Universidad de Oxford tiene una vacuna que se encuentra en fase 2 y ya empezará a probarse en miles de personas para comprobar sus efectos secundarios. Las autoridades sanitarias señalan que, mientras no haya una vacuna, las únicas medidas para evitar el contagio son la mascarilla, el lavado de manos y la distancia social. Resulta paradójico que miles de millones de personas ansíen la vacuna contra el coronavirus, mientras la minoría de los antivacunas reniegan de esta medida. Incluso dudan del origen de esta enfermedad.

«No estoy a favor ni en contra de las vacunas. Las llevo porque me las pusieron por obligación. Pero luego empecé a ser tratada por la medicina alternativa» cuenta A., una antivacunas que prefiere no ser identificada. Plantea la duda de que «no sabemos si hemos pasado la COVID o no. Han sucedido muchas cosas y no hay ninguna certeza. Pero si hubiera una vacuna, probablemente no me la pondría. Soy de las que prefieren pasarlo y vivirlo. Confío en mi sistema inmunológico». dice esta persona.

Aunque son una minoría según la Conselleria de Salut, los antivacunas abogan por no vacunarse, lo que rompe la inmunidad de la sociedad, que requiere que el 90 por ciento de la población esté vacunada. Así, de esta manera se han erradicado enfermedades como la tosferina, el sarampión o la polio.

Amy Lily y su madre, Bin Shah.

«He estudiado mucho de medicina y en las pruebas contra la esclerosis múltiple no aparecen las contraindicaciones durante el primer año», explica Amy Lily Shah, modelo y consultadora de márketing y comunicación. Por su parte su madre, Bin Shah, empresaria del mundo de la restauración, advierte que «tenemos las vacunas puestas. Pero ante el coronavirus, no tenemos suficiente información. Se trata de un virus mutante».

Dieta

Aunque madre e hija utilizan mascarillas y siguen las medidas de higiene recomendadas por las autoridades sanitarias, Amy Lily y Bin siguen «una dieta muy saludable con la que tenemos un sistema inmunitario alto. Tomamos verduras, vitaminas, mucho jengibre y cúrcuma. El cuerpo crea una dependencia cuando le das demasiadas cosas y pierde capacidad para defenderse», señalan.

Todos los días toman zumos de zanahoria y cúrcuma para reforzar el sistema inmunitario, hacen ejercicio y «somos muy responsables con lo que estamos haciendo: cuídate a ti misma y a los demás». Y señalan que «no puedes culpar a una raza entera por un virus».

Beverly Pough tiene 70 años y lleva 28 sin acudir al médico ni tomar medicación. «Trabajo con el pensamiento creativo. Creo que en el pensamiento colectivo de la gente se ha provocado un miedo que ha bajado su sistema inmunológico». Pough, una destacada crudivegana de la Isla, advierte que «no estoy a favor de la vacunación, que se alimente bien para que no enferme». Lleva mascarilla en los sitios cerrados «porque me obligan». Para evitar y mejorar en «enfermedades graves», Pugh aboga por «la alimentación y el pensamiento, las ganas de curarse. Hay mucho miedo y eso baja las defensas».

Pugh advierte que «las vacunas no las quiero ni para mi peor enemigo. No pueden sacar una vacuna tan rápido, se requieren cinco años para saber cómo funciona en el cuerpo humano».

Beverly Pough, crudivegana.

En cuanto al origen de la vacuna, Beverly Pugh lo tiene claro: «Ha sido creado en un laboratorio para tenernos confinados en casa y montar el 5G. Una herramienta del Gobierno chino para el control de la sociedad». ¿Qué ventajas podría matar a 413.000 personas en el mundo hasta el pasado viernes y paralizar toda la economía mundial? ¿Los 7,27 millones de infectados en todo el planeta?

Bulos

Precisamente los movimientos contra el 5G se han levantado contra la iniciativa de Bill Gates, cuya fundación está ayudando a la búsqueda de una vacuna y su posterior fabricación, para que llegue al alcance de toda la población. ¿La teoría antivacunas de los planes de Gates? Desde la implantación de certificados digitales para tener controlado a todo aquel que fuera vacunado a la implantación de microchips. Entre los antivacunas que han propagado últimamente estos bulos está el cantante Miguel Bosé.

Y si el coronavirus se propaga, también lo hacen los bulos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el auge de los movimientos antivacunas comienza a ser una «amenaza cada vez mayor» para los programas de vacunación, que pierden eficacia. «Nos han adoctrinado que la vacuna es necesaria para estar sano. Cuando en realidad disponemos de nuestro sistema inmune maravilloso, que nos mantiene en equilibrio», dice Sonia otra antivacunas que señala que «cuando tu hijo corre peligro, harás cualquier cosa por él. La imposición de la vacunación es una vulneración grave de los derechos de los niños y sus familias».

Mientras tanto, para Sonia el coronavirus «ha justificado lo injustificable, el confinamiento con la pérdida de libertad y de los derechos civiles, un gran estrés que ha afectado a nuestras defensas. Me surgen muchas preguntas respecto a los llamados ‘expertos’ porque las medidas no favorecen la recuperación de la salud». Sonia considera que «la gravedad de la pandemia está muy exagerada», aunque la situación en hospitales de todo el mundo y los profesionales sanitarios describen un panorama muy distinto.

En la actualidad hay diez vacunas contra el coronavirus en todo el mundo que se prueban en humanos.