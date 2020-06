El Parlament balear rechaza el plan alternativo del PP de acceso a la vivienda

Los partidos de izquierdas hicieron valer su mayoría en el Parlament y rechazaron el plan alternativo del PP para facilitar el acceso a la vivienda. Los ‘populares’ proponían medidas de agilización administrativa, medidas fiscales, con beneficios para arrendadores y arrendatarios y reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales y otros impuestos y medidas para facilitar la financiación, como la propuesta de que el Govern sea avalista de la compraventa de viviendas para jóvenes.

Los partidos que dan apoyo al Gobierno rechazaron la propuesta de los ‘populares’. Para el PIB, la propuesta no tiene nada que ver con vivienda, sino con medidas urbanísticas y para podemos se trataba de medidas «especulativas» ya que los ‘populares’ no consideran que la vivienda sea un bien básico.

La crisis de la COVID volvió a estar presente en el pleno. El PP pidió a los consellers de Medi Ambient, Miquel Mir, y Educació, Martí March, que dimitan de sus cargos. Para el ‘popular’ Antoni Fuster, el decreto de protección del suelo rústico se ha hecho sin consenso y tendrá consecuencias muy negativas paras el sector agrícola.

«Los niños de Balears no se merecen estar en sus manos», dijo la diputada Núria Riera al conseller Martí March. «No me iré porque usted me lo pida; me iré cuando yo lo diga o cuando lo decida la presidenta», contestó March, quien recordó la manifestación de más de 100.000 personas contra la política educativa del Govern de Bauzá en el que estaba Riera.

El presidente de los ‘populares’ también criticó la política «cortoplacista» de la presidenta en la crisis de la COVID. «Hemos aprobado un decreto urgente y ustedes han votado en contra», contestó Armengol.

Un 10 % de peticiones de ERTE sigue sin cobrarse

Un 10 por ciento de los trabajadores que se encuentran afectados por un ERTE aún no han cobrado la prestación.

Francina Armengol explicó en el Parlament que el 90 por ciento de las 155.000 peticiones recibidas han cobrado las prestaciones.

El conseller de Model Econòmic, Iago Negueruela, anunció en la misma sesión que el Govern prepara un plan de empleo para trabajadores temporales.