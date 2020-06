El Parlament pide una tarifa plana de referencia para viajes a la península

La comisión de Medio Ambiente y Ordenación del territorio ha aprobado este miércoles instar al Gobierno central a fijar unos precios máximos de referencia, una «tarifa plana», en los trayectos entre los territorios extrapeninsulares y la península y también entre ellos mismos.

La propuesta, uno de los puntos de una proposición no de ley planteada por el Pi, ha contado con 11 votos a favor (Gent per Formentera, el PI, MÉS per Mallorca, Podemos, PP y PSIB) y 2 en contra (VOX, Ciudadanos), ha informado la cámara legislativa en un comunicado.

Los diputados de la comisión han aprobado también instar al Gobierno «a no aprobar ninguna «ecotasa» aérea que afecte a los territorios extrapeninsulares», con los 11 votos del PI, Cs, Vox, Podemos y PSIB, en contra de Gent per Formentera y la abstención de MÉS per Mallorca.

Para el secretario general y diputado del Pi, Josep Melià, «la propuesta de esta ecotasa aérea supone la negación del hecho insular».

«Para los residentes de los territorios extrapeninsulares no es una opción coger el avión, es una necesidad, por lo que sugerir esta medida sólo demuestra un total desconocimiento de la realidad territorial española y de la problemática existente con la falta de conectividad de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla», ha criticado Melià.

También han aprobado reclamar al Gobierno que garantice la conectividad de los territorios extrapeninsulares con la península o entre ellos mismos «sin ningún nuevo sobrecoste que encarezca aún más la comunicación de los territorios insulares».

Por otra parte, la comisión ha aprobado por unanimidad instar con urgencia al Gobierno a incluir Sant Antoni en el Real decreto ley para paliar los daños realizados por el grave episodio de lluvia y viento causado por una DANA el 22 de octubre del año pasado.

Además, los diputados han acordado instar al Gobierno a retomar con la mayor celeridad posible, y tras la finalización del estado de alarma, la tramitación de las solicitudes presentadas por el Govern y el Ayuntamiento de Sant Antoni, para la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia por ese episodio de lluvias y viento.