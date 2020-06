Manuel Barrera, un hombre fuerte, al que la COVID-19 le arrebató la vida

Manuel Barrera es otra de las personas a las que la COVID-19 le ha arrebatado la vida en Baleares. Era un hombre fuerte, que había logrado llegar a los 90 años, pero el pasado 26 de abril el coronavirus lo venció.

Manuel ha dejado un recuerdo imborrable en su familia, que lo echa mucho de menos. Su nieta Samantha Manzanaro cuenta que estaba en una residencia de ancianos porque hace tres años se cayó y se rompió la cadera; además, empezó con demencia.

Pese a estos contratiempos, Manuel estaba relativamente bien y el pasado mes de diciembre logró superar un edema agudo de pulmón. Sin embargo, su fortaleza no fue suficiente para vencer a un virus, que se ha cobrado la vida de miles de personas en todo el mundo.

Su mujer Pepi, Manuel, y su hijo Manolo.

Samantha explica que en la residencia de la tercera edad le realizaron una primera prueba y dio negativo en COVID-19, pero a los 10 días empezó con fiebre y entonces sí dio positivo. Lo ingresaron y a los 10 días falleció.

Si todas las muertes son duras, en tiempos de pandemia lo son mucho más, ya que sus familiares no pudieron despedirse de él debido a las restricciones impuestas para evitar contagios. La voz de su nieta se desgarra cuando recuerda aquellos duros momentos. «No lo hemos podido ver ni acompañarlo».

Manuel y Pepi con su hija Trini y su nieta Samantha.

Afortunadamente, a su familia le quedan sus recuerdos. Manuel era de Sevilla, su profesión era ebanista, aunque se jubiló como portero de la distribuidora Rotger. «Era súper alegre y muy querido», sostiene una de sus tres nietos. En su recuerdo quedan los viajes a Sevilla, donde la llevaba a ver la Torre del Oro y otros monumentos de la ciudad. A Manuel le encantaba caminar y hasta los 87 años solía hacerlo durante dos horas al día.

Manuel, acompañado por su familia el pasado 28 de enero, cuando celebraron su 90 cumpleaños.

Palabras de Samantha para su abuelo

«Querido abuelo: Hace poco más de un mes que te fuiste y aún nos cuesta hacernos a la idea. Han sido momentos duros y muy tristes( éste maldito virus no nos dio tregua) pero siempre te recordamos por la gran persona que has sido y por todo lo que has hecho en la vida. Gracias por millones de cosas más, los recuerdos y las vivencias junto a ti permanecerán siempre en nuestros corazones. Has sido una persona muy querida y eso se ha reflejado en todas las muestras de cariño que nos han llegado, siempre has dejado huella allí donde has ido. No pudimos despedirte como te merecías y como nos hubiese gustado, pero aquí va un pequeño homenaje para ti. Esa gran sonrisa que nunca olvidaremos. Te queremos abuelo, tu esposa, hijos, nietos, biznieto, hermanas, hijos políticos y toda tu familia que te llevará en el corazón💜❤».