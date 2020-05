Desescalada de dudas

El estado de alarma, el confinamiento y las diferentes fases de la desescalada han sumergido en un mar de dudas a la población. ¿Se puede salir a hacer deporte en grupo? ¿Los niños pueden acompañarnos a hacer la compra si no hay ningún adulto más en casa? ¿Se puede practicar paddle surf en la fase 1?

La ametralladora de preguntas ha golpeado sin descanso a los teléfonos de información ciudadana y las redes sociales de los ayuntamientos han sido su principal objetivo. Tal y como confesaba un director general de un consistorio mallorquín, «nos ha llegado todo tipo de consultas, incluso a nivel personal». Hasta los alcaldes han visto como en sus redes sociales tenían que solventar dudas.

El BOE desvela cada fin de semana las nuevas normativas y los equipos de comunicación que trabajan tras las pantallas para responder a la ciudadanía se han ‘empollado’ las instrucciones para una correcta desescalada. Los perfiles de Facebook y Twitter son una especie de oráculos que han ido solventando las cuitas de los ciudadanos. Y no ha sido una tarea nada fácil, señalan varios de estos profesionales.

Las multas por incumplir las normas han sido cuantiosas.

«Con teletrabajo, sin horario y a golpe de BOE, hemos intentado anticipar la avalancha de dudas creando cartelería con las medidas que iba anunciando Pedro Sánchez el fin de semana», explica Carles Castells, responsable de prensa y de las redes sociales de Marratxí. Los temas, de lo más variado, como en botica. La ‘nueva normalidad’ es tan extraña que las dudas han sido infinitas.

ANIMALES

Permiso canino especial

En la fase 0 se habilitaron permisos especiales para salir a la calle para ejercer actividades esenciales. Sólo se podía salir de casa para hacer la compra o sacar el perro. Aún así, había dudas y peticiones de lo más curiosas. Un ciudadano de Marratxí advertía que se había cerrado una parcela de Son Bonet pero «mi perra no está acostumbrada a hacer sus necesidades en la acera. Estoy de acuerdo que a quien vean dando el ‘paseito’ le pongan una buena multa, pero no es mi caso». El permiso especial canino no se expidió, por cierto.

DEPORTES

Prácticas deportivas

En pleno arranque de la fase 2, el 25 de mayo, las redes sociales del Ajuntament de Calvià daban respuesta a las dudas en la práctica de deportes. «¿Se puede hacer deporte en grupos de hasta 15 personas también?», preguntaba un ciudadano, a lo que el consistorio calvianer contestó que «se pueden realizar en grupos deportes individuales, sin contacto, y guardando las medidas de seguridad e higiene».

¿Fútbol en la fase 2?

Sin embargo, había preocupación por el fútbol: «se sabe cuándo se podrá hacer deportes de contacto como jugar al fútbol?». Y aún más: «¿Se puede jugar a las palas en la playa?». La frontera entre deporte en la playa y ocio era muy difusa y ha generado muchas dudas. «¿Se puede navegar o hacer deporte en una embarcación recreativa a cualquier hora o solo en las franjas destinadas a deporte? ¿Entonces el kayak tiene consideración de embarcación recreativa?».

DESPLAZAMIENTOS

Primer día

Desde la Policía Local de Palma cuentan que durante los primeros días había mucha inquietud porque el anuncio del estado de alarma había sorprendido a muchos ciudadanos «en casa de amigos o familiares y no sabían si podían volver a casa». También ha generado muchas dudas en la fase 2 la posibilidad de ir a la playa de otro municipio o la práctica de senderismo en familia que, por fin, ya podia salir en grupo.

USO MASCARILLAS

¿Caseras o de farmacia?

Uno de los grandes temas de esta etapa de confinamiento ha sido conseguir mascarillas para protegerse del contagio. En el Ajuntament de Calvià han tenido que atender este tipo de cuestiones: «¿Pueden ser mascarillas caseras o deben ser las higiénicas o quirúrgicas de venta en farmacias? En caso de que sea las de venta, ¿algún tipo de ayuda para familias numerosas? Más de 150 euros al mes es inviable para muchas familias», contaba una ciudadana calvianera.

OTRAS CUESTIONES

Cumpleaños y aniversarios

La Policía Local de Palma no ha sido ajena al bombardeo de peticiones desde que se decretó el estado de alarma. Los cumpleaños confinados han sido uno de los grandes temas. «Una chica nos pidió a ver si podíamos llevarle un ramo de flores a su novio por su aniversario. Y hemos tenido cientos de peticiones para felicitar el cumpleaños. No solo para niños pequeños. Había muchos para abuelos, curiosamente», dicen fuentes de la Policía Local. La solución ha pasado por lanzar «un ‘choca esos cinco’ con algún chaval al no poder ir a celebrar su aniversario».

Campanero

«¿Qué tengo que hacer para ser campanero de la Seu?» ha sido una de las cuestiones más exóticas recibidas en las redes del Consistorio palmesano a lo largo de estos días.

Preocupación y apoyo

Entre las múltiples cuestiones que han surgido desde primeros de marzo, cuentan el caso de «una doctora que hizo una visita a un domicilio a una pareja mayor de foravila de Santa María. No era nuestro municipio pero nos movimos para que el servicio correspondiente les atendiera».

Coordinación

La coordinación entre el gobierno central y autonómico, ayuntamientos y fuerzas de seguridad ha sido vital para informar de manera clara y coordinada en cada una de las fases. El objetivo, después de todo, era informar a la ciudadanía en un momento en el que la coyuntura cambiaba por momentos, con la salud y la seguridad como prioridad máxima. «Ha sido muy emocionante. Mucha gente nos ha dado la enhorabuena», dice un profesional de la comunicación que reconoce que estos días ha dormido poco. El BOE y las pantallas han sido sus compañeros inseparables estos dos últimos meses. La vocación de servicio a los demás has sido su máxima.