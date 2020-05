Mínima asistencia a clase en el primer día de tutorías presenciales en Baleares

Una consulta con numerosos centros públicos y concertados de Mallorca realizada por Ultima Hora refleja que la asistencia de alumnos al primer día de tutorías presenciales, este miércoles, registró unos resultados mínimos, si bien los centros esperan que en las próximas jornadas los estudiantes vayan incorporándose.

Como se recordará, las tutorías presenciales están ahora limitadas a los últimos cursos de Primaria, ESO, Bachillerato, Educación Especial y grados medio y superior de FP. A partir de la fase de 3 de desescalada, que podría iniciarse en Baleares el próximo lunes, las tutorías se podrán realizar en todos los cursos.

Numerosos directores explicaron que ayer, primer día de tutorías, no tuvieron ningún alumno. Xavier Caparrós, director del IES Politècnic, de Palma, señaló que «estamos esperando una relación de los alumnos que van a venir, pero hoy -por ayer- no tenemos a nadie. Necesitamos un listado de alumnos para organizar aulas y días. Seguro que responderán en los próximos días».

Caparrós detalla que «tras las tutorías, ya empezaremos las evaluaciones, pero hasta llegar a ellas no se pueden hacer exámenes. El trabajo se tiene que limitar a labores de orientación y recuperación». Según los cálculos del director, «los alumnos que vendrán a nuestras tutorías no serán más de 50, si bien nuestra principal preocupación es cómo organizar el curso que viene. Sea el escenario que sea, habrá complicaciones. Aunque la actividad sea presencial, no será como antes. Necesitamos que la Conselleria nos dé instrucciones claras sobre organización de pasillos, escaleras o patios. Hay mucha casuística posible y necesitamos asesoramiento. Ni siquiera podemos habilitar el gimnasio porque lo tenemos en obras. Hace días que duermo poco, imaginándome posibles situaciones».

Prioridades

Tomeu Mascaró, director del IES Sant Marçal, de Marratxí, indica que «hoy –por ayer– no hemos tenido alumnos, cuando ya habíamos organizado las entradas y salidas. De momento, nadie se ha apuntado a las tutorías, pero se trata del primer día. Las tutorías están abiertas a todo el mundo, pero luego daremos prioridad a los alumnos que más las necesiten. Si no se presenta nadie, nos dirigiremos a los alumnos que consideramos que deberían venir, aunque la asistencia es voluntaria. Sí creo que vendrán alumnos de 2º de Bachillerato para resolver dudas sobre la selectividad, aunque la vía telemática sigue siendo válida».

Para Mascaró, también es una preocupación el próximo curso: «Contamos con cerca de 700 alumnos para un edificio diseñado para 400 y pico. Tenemos aulas pequeñas y será complicado mantener las distancias de seguridad. Esperamos instrucciones de la Conselleria al respecto».

Llúcia Salleras, secretaria general de Escola Catòlica, detalló que «nuestros centros han informado desde hace días a las familias sobre la posibilidad de tutorías. De varios centros he podido saber que no ha habido ningún alumno, pero hay grupos convocados para la semana que viene. Es probable que en los próximos días haya incorporaciones, pues no todas las tutorías se iniciaban hoy. En estos meses hemos realizado un buen trabajo de tutorización, sea telemática, telefónica o con entrega presencial de material, por lo que no hay una necesidad tan imperiosa de tutorías. No parece que haya un interés generalizado porque ha habido un buen acompañamiento. También es verdad que hay familias que ya dan el curso por acabado y que se ha planteado una alternativa en el último momento».

En algunos centros educativos de la Part Forana, el contacto entre profesores y alumnos o padres ha sido constante y diario a lo largo de estos meses. Es por ello que en casos como los de Porreres, Montuïri o Algaida indican que, a no ser por una petición expresa por parte de los padres de una reunión presencial, las tutorías ya se vienen realizando. El uso de Chromebooks por parte de los alumnos y de otras plataformas digitales hace que el intercambio con las familias sea muy frecuente.

En algunos centros se prevé que a partir de la próxima semana habrá una mayor presencia de los docentes para cerrar el actual curso escolar y preparar el próximo. El IES Guillem Colom Casasnovas, de Sóller, había convocado ayer a cinco alumnos, de los cuales sólo uno acudió a la cita presencial.

¿Habrá intento de conciliación en los cursos de Primaria?

La ampliación de las tutorías a todos los cursos a partir de la fase 3 despierta la preocupación de algunos directores por la posibilidad de que algunas familias con hijos en Primaria intenten aprovecharlas como vía de conciliación, aunque el límite será siempre el de cinco estudiantes por aula.