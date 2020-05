Solo el 10 % de las autoescuelas de Mallorca reabrirán en la fase 2

Mallorca sigue su camino en la desescalada del coronavirus. Según las previsiones y los últimos datos de la pandemia, la Isla avanzará este lunes 25 de mayo hacía la fase 2 del plan de vuelta a la normalidad del Gobierno de Pedro Sánchez.

Desde la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM) analizan los efectos que tendrá la entrada en esta nueva fase en los sectores más afectados. Un período en el que se retomará parte de la educación, la restauración y el comercio tendrán más libertad en el aforo y arrancarán algunos sectores parados hasta el momento. Sin embargo, el turismo, el gran motor de la economía de Baleares, seguirá en 'pausa' hasta la siguiente fase.

Solo el 10 % de las autoescuelas reabrirán sus puertas

Margarita Ribas, presidenta de Asociación Provincial de Auto Escuelas de Baleares, no ve «nada claro» la apertura total del sector. Según las conversaciones mantenidas con los diferentes asociados, tan solo el 10 % de las autoescuelas tiene previsto abrir sus puertas el próximo 25 de mayo si Baleares entra en la fase dos.

«Nadie se ha puesto en contacto con nosotros para explicarnos los procesos de apertura. Tampoco sabemos si vamos a poder llevar a cabo clases prácticas o incluso si vamos a poder solicitar citas para los exámenes», ha explicado.

Sobre las clases teóricas la presidenta ha afirmado que tienen constancia de que van a tener que reducir el aforo un 60 % y el tipo de higienización que tienen que llevar a cabo en los locales. «No se sienten seguros, ni respaldados y antes de abrir para tener que cerrar definitivamente, prefieren esperar», ha asegurado Ribas.

La restauración: apertura del interior de los locales

Según lo estipulado por el Ejecutivo, a los negocios vinculados con el sector de la restauración se les permitirá la apertura interior de un tercio de la capacidad de los locales y por lo tanto el cliente podrá, ahora sí, consumir dentro del establecimiento. Eso sí, con servicio de mesa, sentados y respetando las distancias. Las barras seguirán vacías.

Eugenia Cusí, presidenta de PIMEM Restauración, considera «positivos» los nuevos permisos, ya que permite «la apertura del 100 % de los negocios». Ahora bien, también ha asegurado que existen «demasiados condicionantes e incertidumbres».

«Nos preocupa la falta de información de la que dispone el sector con el levantamiento de los ERTEs. Ahora mismo los negocios no pueden permitirse mayores gastos. Si no se dan ventajas para el levantamiento progresivo de los expedientes y no recibimos ayuda, por parte de la administración, para asumir parte de los costes los primeros meses, va a ser imposible que las empresas se sustenten. Además, está el hecho de que muchas siguen sin disponer de liquidez. Estas dos circunstancias posiblemente impidan la apertura interior de todos los locales, la apertura total del negocio o incluso lleven a las empresas a realizar EREs o concursos de acreedores», ha explicado Cusí.

Vuelve la educación

Aunque el Gobierno ha dado por finalizado el curso 2019-20, los centros educativos abren sus puertas con mucha incertidumbre y dudas. En esta fase, los profesores empezarán a preparar los nuevos cursos refuerzo de verano y se establecerán las medidas para garantizar la seguridad a sus alumnos de cara al próximo año.

Pedro Daniel Ruíz, presidente de la Asociación de Centros de Formación de Baleares (CECAP Baleares), ha asegurado que el 100 % de los centros «abrirán sus puertas», pero que esperan una caída de los ingresos de «más del 50 %» respecto al mismo mes del año pasado, «si todo se desarrolla de acuerdo con los plazos establecidos y no hay un rebrote».

El plan establecido por los centros asociados a partir del próximo lunes será ir abriendo sus puertas y recatando a sus trabajadores «poco a poco». Aunque tiene claro que las clases de repaso caerán«un 90%», esperan poder incrementar sus ingresos y la presencia de alumnos «con los cursos del SOIB y los cursos de idiomas».