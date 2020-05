Més per Menorca impugna el decreto ley de medidas urgentes del Govern

Més per Menorca ha impugnado el decreto ley de medidas urgentes del Govern porque, a su juicio, contraviene el Estatuto de Autonomía de Baleares.

En un comunicado los menorquinistas anuncian que han registrado este jueves un escrito dirigido a la Mesa del Parlament donde pide que no se admita a trámite para su votación el Decreto ley 8/2020 de 13 de mayo de medidas urgentes y extraordinarias que, entre otras iniciativas, hace posible ampliar los hoteles un 15 %.

El decreto ley aún no ha sido enviado a la cámara balear para que se tramite la eventual convalidación, pero como ya ha entrado en vigor es inevitable que este paso se produzca en los próximos días.

En todo caso, Més per Menorca alega que dicho decreto ley no es jurídicamente válido porque «contiene una disposición final novena en la que, en tres de sus apartados, hace sendas modificaciones de leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, lo que no está permitido según el artículo 49 del Estatuto de Autonomía». Dicho artículo establece que los decretos leyes «no podrán afectar (...) a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma».

Por ello el Decreto ley 8/2020 «vulnera de forma clara y manifiesta esta norma estatutaria», considera el diputado Josep Castells.

Concretamente sus puntos 1 y 2 modifican la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de presupuestos generales para el año 2020 y su punto 3 modifica la Ley 14/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos generales para 2019.

Por ello, Més per Menorca pide que tan pronto como el Govern envíe al Parlament este decreto y la Mesa deba calificarlo, se declare su inadmisibilidad por no ajustarse, «de forma evidente y palmaria», y en consecuencia lo devuelva al gobierno balear para que adopte las medidas oportunas.