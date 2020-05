Madrid no ha creado ni una plaza laboral en Cabrera tras un año de su ampliación

Más de un año después de su ampliación en 80.000 hectáreas marinas (aprobada oficialmente por el Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2019), el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico no ha creado ni una sola plaza en la plantilla del Parc Nacional de Cabrera, si bien había anunciado la incorporación de doce nuevos trabajadores a la plantilla del espacio protegido, precisamente por el incremento de su ámbito.

Así se desprende de la respuesta que ha ofrecido el Gobierno a una pregunta del senador autonómico Vicenç Vidal, quien se interesó por el personal in situ del ministerio en el Parc Nacional de Cabrera desde el momento de su ampliación.

La respuesta del Gobierno señala que «en el momento de la ampliación no existía en la Relación de Puestos de Trabajo propia del Organismo Autónomo Parques Nacionales ninguna plaza in situ». Esta situación no ha variado desde entonces pese al anuncio que hizo el director del Organismo Autónomo Parques Nacionales, Juan José Areces, de incorporar doce nuevos trabajadores.

El Gobierno añade en su respuesta que «ha de tenerse en cuenta que la programación de recursos destinados a la gestión del Parque Nacional se encuentra también pendiente de los acuerdos de colaboración que puedan alcanzarse con el Govern balear para una adecuada gestión del mismo».

Como se recordará, el ministerio se ha reservado la gestión del área ampliada. Según el Govern, la propia ley estatal de Biodiversidad permite la gestión autonómica si existe una continuidad ecológica y ha presentado un contencioso.

Otra pregunta del senador se ha referido a la inversión del ministerio en Cabrera desde su ampliación. En este caso, el Gobierno responde que, en 2019, se invirtieron 231.559 euros correspondientes a diferentes programas comunes de la Red de Parques Nacionales (seguimiento, investigación, voluntariado, publicaciones, formación, intercambios). Esta cantidad es el 8,5 % del presupuesto del parque nacional, que el año pasado fue de 2,7 millones de euros. El Gobierno incluye un procedimiento de compra de una embarcación para la Guardia Civil (200.000 euros) que no se ha hecho efectiva.

Más de 30 personas, 10 vehículos y 5 embarcaciones

El Parc Nacional de Cabrera cuenta, según los últimos datos, con 34 personas dedicadas en exclusiva: 8 de mantenimiento, 4 agentes de Medi Ambient, 3 vigilantes de áreas marinas, 5 guías, 4 patrones de barco, 3 mecánicos, 4 técnicos, 2 administrativos y la directora.

En la pasada legislatura se incorporaron seis trabajadores, con cargo al Govern. Además, se dispone de diez vehículos y cinco embarcaciones.