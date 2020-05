Un tesoro fotográfico

«Recuerdo perfectamente cuándo fue. Era el último día del mes de agosto de hace quince años. Era una señora que estaba vaciando un local. Esperé que acabase y me acerqué al contenedor y encontré la caja con las fotografías», detalla Toni Amengual, el propietario de una amplísima colección de imágenes de una gran calidad captadas en el puerto de Barcelona en las décadas de los años 40, 50 y 60 que han despertado el interés del Museu Marítim de Barcelona; tal y como detallaba en su edición de este martes el diario El País.

Amengual hace unos años ya ofreció los 3.800 negativos al Arxiu del So i la Imatge del Consell de Mallorca, cuyo responsable rechazó la oferta al no tratarse de documentación referida a Mallorca, según explicó ayer Xisco Bonnín.

Amengual corrobora que «no hay fotografías tomadas en Mallorca, todas son del puerto de Barcelona y de otros puntos de la Península, algunas de carácter más costumbrista», y sobre su autoría apunta que «se sabe quién las hizo gracias a que en uno de los sobres figura su apellido: Tusquets. La mayoría, al parecer, las revelaba él mismo».

Sin embargo, en el amplísimo lote de imágenes hay diversos pailebotes que entonces pertenecían a la Naviera Mallorquina, como apunta Carlos Moreno, profesor del IES de Formación Náutico Pesquera de Palma, y que también contribuyó a la difusión de este legado visual que ha despertado un inusitado interés en Catalunya. En estos momentos se está tratando de cerrar el acuerdo con el Museu Marítim de Barcelona «bajo la fórmula de mecenazgo», según indicó ayer Toni Amengual, un tanto abrumado por la repercusión de su colección fotográfica, ampliada por la historia que acompaña el hallazgo.

El principal valor de la colección reside en la calidad de las fotografías, tomadas por un equipo valioso y, también, por el enfoque artístico que les dio el autor; un aspecto también inusual durante la época en este tipo de testimonio gráficos. Un pedazo de historia cotidiana rescatada de un contenedor en el interior de una caja de zapatos.