Steven Carrera, director de 'Sala Luna-Loly Pop': «Nos cierran de buenas a primeras sin darnos una explicación»

Steven Carrera es el director de la discoteca Sala Luna-Loly Pop -antes La Demence, Clan o Cerebro - de es Jonquet, ubicada en el mismo edificio que el bar Sabotage. Steven comenta que este miércoles, mientras leía Ultima Hora, se enteró de que el Plan Especial de Protección (PEP) de es Jonquet va a paralizar su actividad. Explica que la discoteca y el bar vecino tendrán que cerrar. La Comissió Balear de Medi Ambient ha dado luz verde al PEP, y el informe que falta para cerrar el expediente, de la Direcció General de Recursos Hídrics, parece que también irá en esta dirección.

El director y socio del establecimiento se mostraba sorprendido. «Ha sido de buenas a primeras y sin más explicación. Y me he informado por el diario, porque nadie del Ajuntament se ha dirigido a nosotros para comunicarnos que estábamos afectados por esta normativa».

Ni que decir tiene que Steven Carrera se sentía intranquilo por varias razones. «En ningún momento hemos creado problemas que alteren la tranquilidad ni el orden del lugar. Tenemos un servicio de vigilancia que no solo vela por la seguridad del negocio, sino también por el de la plaza en la que estamos. Tampoco creo que hayamos creado ningún problema a nadie en particular».

Una ciudad aburrida

Carrera reflexiona y explica que «el ocio forma parte de nuestra cultura. Una de las mejores zonas de ocio de Palma de unos años a esta parte es la de Santa Catalina, y es Jonquet está dentro de ella. Sorprende que, de pronto, el Ajuntament elimine los dos únicos locales, discoteca y bar, que hay en la plaza; es más, es que desde hace años forman parte de ella. Nos da la impresión de que el equipo de gobierno pretende hacer nuestra ciudad más aburrida de lo que es. Pero hay más: con la que está cayendo por lo del coronavirus, no es de recibo que el Ajuntament se dedique a cerrar dos locales por sus implicaciones laborales».

Steven Carrera, que no sale de su asombro por la decisión de Cort de «eliminar sin más» del mapa del ocio nocturno estos establecimientos, no pierde la compostura durante la conversación que mantenemos con él. Todo lo contrario, lo que no quita que esté molesto, sobre todo por las formas. «No me lo explico. ¿Por qué a nosotros…? En es Jonquet hay lugares que merecen más atención del Ajuntament, sobre todo si se trata de preservar y mejorar el entorno. Ahí están las escaleras que comunican con la Avenida Argentina, carentes de iluminación, o la plazoleta de Santo Domingo de la Calzada, debajo de los molinos, en la pared que da al Paseo Marítimo, que merece más cuidados de los que se les da. Basta verla».

Hila lo niega

El alcalde de Palma, José Hila, declaró este miércoles que «se sabía desde hace años que los molinos de es Jonquet se dedicarían a otra actividad diferente a la de discoteca en cuanto se aprobara el Plan Especial de Protección del barrio, que fue declarado Bien de Interés Cultural en 2009. Todo fue publicado en su momento, por lo que a estas alturas ha de haber pocas personas que se puedan sorprender», sentenció.

Los vecinos recogen firmas para conservar la Plaça del Vapor

La ‘Associació de Veinats des Jonquet’ ha iniciado una recogida de firmas a través de Change.org por la que exige a Cort que la Plaça del Vapor «conserve su fisonomía abierta a la bahía y al molí d’en Carreres» ante el plan de protección que se ha presentado.

Explica que durante una década ha expresado su «disconformidad» con los sucesivos PEP, pues «siempre se convertían en planes de urbanización, no de protección». La asociación reclama también «que se respeten tipologías, usos y visuales, así como el uso de equipamiento sociocultural en los dos molinos de Llevant, aspectos que en estos momentos no contempla el Plan.