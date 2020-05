Baleares alcanza los 201 fallecidos tras 2 nuevas muertes por coronavirus

Baleares suma dos fallecidos más con el nuevo brote de coronavirus y ocho nuevos casos positivos, según la información de última hora facilitada este jueves por el Ministerio de Sanidad. Desde el inicio de la crisis sanitaria se han contabilizado en las Islas 201 muertes de enfermos con COVID-19 y 1.929 casos positivos.

En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) han estado ingresados 169 pacientes, actualmente hay 51, y en total han requerido hospitalización 1.132 enfermos, 10 más en las últimas 24 horas. La buena noticia es que ya se han recuperado 1.324 personas, 24 más en un día.

Este miércoles se produjo un repunte de casos positivos de coronavirus en Baleares, concretamente once nuevos, después de que el lunes no se detectase ninguno y el martes sólo dos. Además, se informó de un óbito.

Actualmente hay 383 casos positivos activos de SARS-CoV-2, 18 menos que este miércoles. En total, se han realizado 53.564 pruebas de laboratorio (45.861 PCR y 7.703 tests de anticuerpos).

En cuanto a la situación en los hospitales, en Mallorca hay 213 personas hospitalizadas, 41 de ellas en la UCI; 233 reciben atención por parte de las unidades de atención al coronavirus (UVAC). Hay que recordar que no todas las personas que están bajo el seguimiento de las UVAC son positivas en Covid-19.

En Menorca, hay seis enfermos hospitalizados, cinco de ellas en la UCI; también hay tres personas en seguimiento por parte de las UVAC. En Ibiza son 28 los pacientes ingresados, cinco en la UCI; otras siete personas reciben atención de las UVAC en Ibiza y Formentera.

Desde que comenzó la epidemia, se han detectado un total de 339 casos positivos entre los profesionales sanitarios, el 17 % de los 1.929 casos que se han detectado en total en las Islas hasta ahora. Actualmente hay 84 profesionales sanitarios que son positivos activos, cifra que representa el 0,5% de la plantilla. Además, 153 están en vigilancia activa.

La situación en las residencias

En cuanto a la situación en las residencias de ancianos, respecto del último informe los centros han notificado dos casos positivos nuevos entre los trabajadores y ninguno entre los usuarios. Ahora mismo hay 128 usuarios con positivos activos por coronavirus, otros 123 han superado la infección y 82 han muerto. En cuanto a los trabajadores, 57 son positivos activos y 97 ya se han curado.

En las residencias para personas con discapacidad, no hay cambios respecto de los últimos días: ya han superado la enfermedad 18 de los 20 trabajadores infectados, y 35 de los 36 usuarios contagiados.

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha destacado que se han curado el 70 % de los contagiados y sólo el 20 % de los contagiados la tienen actualmente. A finales de marzo los contagios crecían a un ritmo del 21 % y ahora lo hacen por debajo del 1 %. Además, los ingresos en los hospitales en Mallorca se han reducido un 50 %, al igual que en las UCI. Las altas hospitalarias en el último mes se han triplicado en Baleares. También ha destacado que esta semana se habrán cribado todas las residencias.

Gómez ha argumentado que estos buenos datos, junto a los recursos disponibles, avalan que las Islas puedan pasar a la fase 1 de la desescalada. No obstante, ha señalado que el Ministerio tiene la última palabra y se está a la espera de la respuesta, que previsiblemente no llegará hasta el sábado o el domingo. Además, ha insistido que no se puede bajar la guardia porque los nuevos casos han aumentado en los últimos días, debido al aumento de la movilidad.

Respecto a los puertos y aeropuertos se trabaja para definir los controles que se tendrán que hacer en esta nueva fase.

El portavoz del comité de enfermedades infecciosas, Javier Arranz, ha señalado que nos mantenemos en un nivel bajo de epidemia, aunque «se ha producido un pequeño aumento de casos que nos deben recordar que estamos aun en una epidemia, en una situación complicada». Además, ha advertido que la próxima semana podría haber más casos, por lo que ha insistido en la necesidad de reforzar las medidas. «El virus aún está entre nosotros y lo estará mucho tiempo», ha advertido. Arranz ha insistido en la necesidad de hacer un buen uso de las mascarillas.