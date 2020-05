El 38 % de los baleares citados no participa en el estudio serológico

Un total de 1.870 ciudadanos de Baleares seleccionados por el Ministerio de Sanidad en colaboración del Instituto Nacional de Estadística (INE) no participarán del estudio serológico que estimará el porcentaje de población española que ha desarrollado anticuerpos frente a la COVID-19. O bien no los han localizado residiendo en su domicilio o bien han rehusado participar.

Por islas, en Mallorca se han descartado a 958 personas de las 2.497, lo que supone un 38,3 %. En Menorca es donde se da una mayor participación y sólo el 18 % lo rechaza, esto es, 175 residentes de los 973 seleccionados. Por último, en Eivissa y Formentera, donde la participación debía ser de 1.014 y 450 personas respectivamente, hay un 50,3 % que no se incluirá en el estudio estatal. Entre las dos islas han detectado a 737 personas que, o no han respondido, o prefieren no prestarse voluntarios.

Hasta este martes se les realizaron las pruebas a poco más de la mitad del total de los participantes: 2.573. De éstos, 1.250 en Mallorca; 583 en Menorca y 740 en las Pitiüses.

Si se tiene en cuenta el nivel real de participación, que se queda en 3.064 personas, el martes Balears había ejecutado el 84 % de las pruebas de esta primera fase. Cabe recordar que el ambicioso estudio planteado por el Ministerio tendrá una duración de cerca de dos meses pues a los seleccionados se les hace un seguimiento realizando las mismas pruebas en tres ocasiones con un intervalo de dos semanas.

Los hogares se seleccionaron al azar y cada uno ha recibido una llamada telefónica informativa en la que se solicita su consentimiento y se concierta una cita. A pesar de que la participación es voluntaria, el Ministerio hizo un llamamiento a la importancia de colaborar para que la información del estudio sea una foto real de la situación.

La pandemia en datos

Y es que de momento los datos oficiales, que sólo tiene en cuenta a los enfermos más graves, a los colectivos vulnerables y a personal sanitario y sociosanitario, dejan 405 casos activos en Baleares.

Tras el lunes, cuando no se registró ningún nuevo contagio y dos días seguidos sin fallecidos, este martes hubo que sumar dos nuevos casos de trabajadores de una residencia y una defunción.

Así, los datos acumulados llegan a 1.910 enfermos durante toda la pandemia en el Archipiélago y 197 personas fallecidas, de las que 82 eran usuarios de residencias de ancianos. 266 de los enfermos activos está ingresados en un hospital de los que 52 siguen graves en una UCI.

UGT lleva a Salut ante Inspección de Trabajo

UGT ha interpuesto varias denuncias ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social reclamando el uso de mamparas para la protección de los trabajadores del IB-Salut ante posibles riesgos biológicos. Reclaman la protección ante la COVID-19 «de manera urgente» en los centros de Atención Primaria, en todos los dispositivos de los Servicios Centrales del IB-Salut y en todos los de la Gerencia de Son Espases.

El sindicato aseguró que no ha hecho más que «dar respuesta a una petición histórica de los trabajadores» y recuerda que en muchos centros han sido los ayuntamientos los que han adelantado la instalación.