Trabajadores de tierra de los aeropuertos de Baleares ingresan de media 50 euros de paro

Los cerca de 3.000 trabajadores de hándling (atención en tierra a aviones y pasajeros) de los aeropuertos de Baleares viven estos días una situación desesperada. La mayoría de ellos han cobrado una media de 50 euros en el último mes y medio como consecuencia del criterio aplicado por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a la hora de ingresar la prestación de paro a estos trabajadores afectados por ERTE motivado por la crisis del coronavirus.

Algunos trabajadores se pusieron en contacto con Ultima Hora a título individual para denunciar su situación. «Mi marido y yo estamos en Acciona y entre los dos hemos cobrado poco más de 100 euros», relató una afectada, quien explicó que tienen dos hijas y facturas por pagar.

Los trabajadores de tierra del aeropuerto son en su mayoría fijos discontinuos con jornada irregular, es decir, que el número de horas trabajadas varía en función del volumen de trabajo. Según indicaron los responsables del sector aéreo de los sindicatos USO y CCOO en Balears, Rafael Bohórquez y Carmen Martínez, respectivamente, el SEPE calculó la prestación a percibir en base al único día por el que fueron contratados estos trabajadores a finales de marzo para poder incluirlos en el ERTE. Entonces, su base de cotización es de 12 horas semanales, en lugar de los últimos 180 días trabajados.

Esta situación no solo afecta a los trabajadores de Acciona sino a la mayoría de operadores de handling que hay en los aeropuertos de las Islas. Martínez explicó que están en contacto permanente tanto con Acciona como con el SEPE y confían en que error se pueda subsanar. Aún así, los trabajadores se han visto en una «auténtica situación de desamparo». «Nadie contesta al teléfono del SEPE, el correo electrónico no funciona y no conseguimos contactar con la empresa», lamentó otra trabajadora.

Según indicó la delegada de CCOO en Acciona, el problema radicaría en que desde el SEPE en Madrid habrían paralizado los cálculos realizados por el servicio en las Islas. «No reconocen el modelo de trabajo que tiene Baleares y en lugar de aplicar una media ponderada de un año se han basado en el contrato de un único día», detalló.

La esperanza del colectivo es que se subsane el error lo antes posible. En cualquier caso, en estos momentos, «unos por otros, nosotros somos los perjudicados con ingresos ridículos», se quejaban los afectados.