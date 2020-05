Los padres que trabajen en la franja de salida de los niños pueden sacarlos a otra hora

Los padres que trabajan en el horario de salida de los niños menores de 14 años pueden sacarlos en otro horario, según han confirmado desde la Delegación del Gobierno en Baleares a este periódico. El horario establecido para que los niños puedan estar en la calle es de 12:00 a 19:00 horas -sólo durante una hora-, con la finalidad de evitar aglomeraciones que puedan dar lugar a la propagación del nuevo brote de coronavirus.

Sin embargo, hay muchos padres que trabajan en esa franja horaria y no pueden salir con los más pequeños, algo fundamental para que puedan hacer ejercicio y tomar el sol, fundamental para la vitamina D.

Desde la delegación del Gobierno, explican que los padres que no puedan salir con sus hijos dentro de la franja horaria establecida pueden hacerlo en otra argumentando un motivo de fuerza mayor.

En este caso, se aconseja a las personas que se encuentran en esta situación que soliciten un certificado a sus empresas, en los que se especifique que el horario laboral coincide con la franja horaria para sacar a los menores. En el caso del teletrabajo, se debería especificar que no es posible flexibilizar la jornada para salir con los niños a la calle durante una hora.

Aunque el certificado laboral no es obligatorio, sí facilita la labor de confirmación a los policías, que si lo consideran conveniente podrían llamar a la empresa para verificarlo. En caso de no llevar el certificado, los agentes deberán recurrir a otras formas para poder confirmar que el adulto está diciendo la verdad. En este sentido, dependerá mucho del criterio de cada policía en cuestión sancionar o no.

En el caso de interponerse una multa, esta oscilará entre los 600 y los 30.000 euros. No obstante, desde la Delegación del Gobierno en Baleares precisan que el 80 % de las actas levantadas a padres son por salir los dos juntos. Cabe recordar que sólo está permitido que uno de los dos progenitores salga con hasta tres hijos, durante una hora al día y como máximo a un kilómetro de distancia del domicilio familiar.

Además, los padres que salgan con sus hijos a pasear también podrán salir a hacer deporte dentro de su franja horaria (de 6:00 a 10:00 y de 20:00 a 23:00 horas), ya que las autorizaciones aprobadas en el estado de alarma y durante las diferentes fases de desescalada no son acumulativas.