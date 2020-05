Sanidad no ve problemas en que Menorca e Ibiza cambien de fase el lunes

Sanidad ha asegurado este martes que «no ve problemas» en que Menorca e Ibiza entren el en la siguiente fase de desescalada, a petición del Govern balear. Así lo ha confirmado el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, el epidemiólogo Fernando Simón, quien ha apuntado que será así una vez que «se aclaren algunos detalles o se garanticen algunos detalles que nosotros no teníamos claro respecto a la documentación aportada».

Simón ha recordado que Formentera ya se encuentra en otra fase de desescalada, al igual que otras tres islas de Canarias, y que Baleares presentó un cambio de fase para otras dos Islas, y que ya se ha revalorado.

El doctor ha comentado que en la orden de este fin de semana se vieron estas propuestas y que los técnicos que analizan toda la documentación que se requiere a las autonomías no tendrán inconveniente en darle el visto bueno. Eso sí, sucederá una vez se tengan claros algunos detalles que no les concordaban «respecto a las informaciones iniciales», aunque no ha concretado exactamente cuáles.

Cabe recordar que el Govern balear quería que Menorca e Ibiza, dada la incidencia del coronavirus en estos territorios, entrara en fase 1 a partir de este lunes día 4. Como ha confirmado Simón, la necesidad de aclarar diferentes detalles de la información aportada no lo ha permitido.