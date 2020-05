Incertidumbre a la hora de hacer deporte

¿Se puede nadar? ¿Hay que montar en bici solo a un kilómetro de casa? ¿Se puede hacer deporte más de una hora? Desde las 00:00 horas del sábado 2 de mayo de 2020 las personas mayores de 14 años pueden volver a ejercitarse. Lo ha publicado este viernes el BOE, y ahí se reflejan las franjas horarias en las que se pueden retomar las actividades físicas no profesionales. A estas alturas, quien más quien menos tiene claro que se puede hacer deporte de 06:00 a 10:00 y de 20:00 a 23:00 horas, mismas horas en las que se puede pasear. Sin embargo, algunos ciudadanos tienen dudas sobre qué se puede hacer exactamente y de qué manera.

«Se habilita a las personas de 14 años en adelante a circular por las vías o espacios de uso público para la práctica de las actividades físicas permitidas por esta orden», reza el BOE, que deja claro que «queda permitida la práctica no profesional de cualquier deporte individual que no requiera contacto con terceros». Para los que piensen en ponerse en forma saliendo de casa dos veces al día para practicar deporte el boletín explica que «dichas actividades se podrán realizar una vez al día».

Sin embargo, el BOE no especifica la duración de la actividad física, como sí hace con los paseos [«dicha limitación no será aplicable a la práctica no profesional de cualquier deporte individual»], por lo que aquellos que quieran podrán dedicar hasta cuatro horas a la actividad física (aunque se recomienda que la vuelta a la actividad deportiva sea gradual).

Sin embargo, la actividad física no profesional «ésta permitida dentro del municipio donde se reside», por lo que no hay limitación de distancia siempre que no se salga del municipio, y el Boletín Oficial del Estado especifica que «no se podrá hacer uso de vehículo motorizado o del transporte público para desplazarse a vías o espacios de uso público con el fin de practicar la actividad física».

Espacio naturales

«Se podrá circular por cualquier vía o espacio de uso público, incluidos los espacios naturales y zonas verdes autorizadas, siempre que se respeten los límites establecidos en esta orden», explica el BOE. La apertura de estos espacios compete a los ayuntamientos, que regulan también el horario. En el caso de Palma, este viernes se han reabierto las cuatro grandes zonas verdes de Palma: el bosque de Bellver, el parc de Ses Estacions, el parque-bosque de La Ribera y el parque de sa Riera.

Cada ayuntamiento gestiona las playas de su municipio. ? Policia de Palma (@policiadepalma) May 1, 2020

Sobre la posibilidad de darse un baño, y después de que el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad definiera el surf como actividad deportiva sin contacto y, por tanto, se presuma que se puede realizar, la Policía Local de Palma ha recordado en Twitter que «cada ayuntamiento gestiona las playas de su municipio». En el caso de Palma, así como el de muchos otros municipios, ondeará la bandera roja que prohíbe el baño. Esto lo ha recordado el Ajuntament de Palma en Twitter: «Está permitido pasear por la playa, pero no está permitido bañarse ni tomar el sol».

Bon dia, Federico. Està permès l'accés a platges només en els desplaçaments amb infants i els permesos per a la pràctica d'esport individual. Es permet passejar per la platja en aquests casos, però no és permès el bany ni prendre el sol. Moltes gràcies. ? Ajuntament de Palma (@ajuntpalma) May 1, 2020

Otros ayuntamientos, como el de Campos, sí que permitirán a sus residentes hacer deporte en el agua de sus playas: «Se permite la natación, no el baño, es decir que claramente se esté realizando una actividad deportiva de natación o surf».

Lo que no está permitido en ningún caso es «el acceso a instalaciones deportivas cerradas para la práctica de las actividades previstas en esta orden».