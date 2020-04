Vuelve a casa tras vencer al coronavirus

Una buena noticia es cuando te dicen que alguien ha logrado vencer al coronavirus. Y una buenísima noticias es cuando ese alguien es nonagenario. Pues bien, la nonagenaria –94 añitos, nació el 5 de mayo de 1925– Ethel Fanny Sabatel, abuela de nuestros amigos Gustavo y Viviana, la Tia Vivi, le ha ganado la batalla a al COVID-19, con la particularidad de que lo pilló en el transcurso de una operación que le hicieron en la Clínica Juan March.

No cabe la menor duda de que Ethel ha sido fuerte. Que no todos a su edad le pueden al bicho. Y si no, véanla, feliz, a su llegada a casa, donde se reencontró con la gente que quiere y que la quieren, a quienes se les llena la boca dando las gracias por el trato que ella recibió, tanto de médicos como enfermeros y personal sanitario en general de dicho centro, «quienes cada semana, a través del Whatsapp nos iban informado de la evolución de la abuela. Por ello les estamos más que agradecidos».

Ahora hay que esperar al próximo martes, 5 de mayo, para que apague las 95 velitas de la tarta de su cumpleaños.