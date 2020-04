Treinta casos de coronavirus entre baleares menores de 20 años

El nuevo brote de coronavirus afecta poco a la población más joven y una prueba de ello es que en Baleares se han registrado ocho casos entre los niños de 0 a 9 años y 22 entre los que tienen 10 y 19 años. Además, el portavoz del comité autonómico de enfermedades infecciosas, Javier Arranz, ha precisado que la mayoría son casos leves.

No obstante, ha dejado claro que hasta que no se haga el estudio serológico no se podrá saber cuántos menores han tenido la COVID-19 en las Islas, ya que algunas casos leves o asintomáticos podrían no haberse diagnosticado.

Sí ha señalado que el Reino Unido se ha dado una alerta por la presentación de algunos casos de la enfermedad de Kawasaki, que va asociada a procesos virales como el coronavirus. Arranz ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los padres y ha asegurado que los pediatras lo tienen identificado, ya que presenta un cuadro bastante característico: fiebre, inflamación... «Es un cuadro que se reconoce, que los pediatras están acostumbrados a diagnosticar».

En este sentido, ha pedido a los padres que si observan cualquier afectación más importante en sus hijos, como fiebre importante, somnolencia o dificultad respiratoria deben ponerse en contacto con su centro de salud o emergencias.

Además, ha manifestado que en España pueden haberse dado unos 10 casos de enfermedad de Kawasaki en niños y ha puntualizado que no todos ellos tenían COVID-19.