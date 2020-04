Armengol pide a las familias «no confiarse y seguir recomendaciones»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha pedido este domingo a las familias «no confiarse y seguir las recomendaciones» en el primer día de salida de los menores de 14 años, quienes desde esta jornada pueden aliviar su confinamiento, dando un paseo al día de una hora, en un radio de un kilómetro de su domicilio.

Según ha informado Armengol este domingo en un mensaje publicado en Twitter , «hoy es un día muy especial para los más pequeños: ya pueden salir a pasear. Un primer avance hacia la desescalada que ha de primar la seguridad. Pedimos a las familias no confiarse y seguir las recomendaciones. Ahora que hemos dado un paso adelante, no volvamos atrás no bajemos la guardia.»

Avui és un dia molt especial pels més petits: ja poden sortir a passejar. Un primer avanç cap a una desescalada que ha de primar la seguretat. Deman a les famílies no confiar-se i seguir les recomanacions. Ara que hem fet una passa endavant, no tornem enrere. No baixem la guàrdia pic.twitter.com/lBYHqscwMX ? Francina Armengol (@F_Armengol) April 26, 2020

Al respecto, en otra publicación en la red social, ha recordado que para salir a pasear con los menores de 14 años de edad hay que seguir la norma de los cuatro unos, es decir, un adulto, una hora, una vez y un kilómetro.

Asimismo, la presidenta del Govern balear ha hecho hincapié en que hay que mantener la distancia con las otras familias y lavarse las manos antes y después del paseo.