La reanudación de las actividades no esenciales no ha incrementado los contagios en Baleares

La reanudación de las actividades consideradas como no esenciales no ha incrementado los contagios del nuevo brote de coronavirus en Baleares. Así lo ponen de manifiesto los datos registrados esta semana y, especialmente, este viernes cuando sólo se han registrado 17 nuevos casos positivos de COVID-19.

El portavoz del comité autonómico de enfermedades de infecciosas, Javier Arranz, se ha mostrado optimista y ha destacado que, pese al aumento de la movilidad, el número de nuevos contagios es bajo.

No obstante, ha advertido que la próxima semana aún podría producirse un incremento de contagios en las Islas, por lo que ha pedido prudencia. Las actividades consideradas como no esenciales se reanudaron en Baleares el pasado 14 de abril. No obstante, ha destacado que «la tendencia es a la baja y estabilidad».

Arranz también ha asegurado que el Govern no tiene previsto desmantelar las instalaciones habilitadas para dar respuesta a la demanda por si se llegaban a saturar los hospitales, como los hoteles mediatizados. Además, ha precisado que acogen a pacientes.