Baleares contabiliza el doble de curados que de contagiados en 24 horas

Baleares registra más el doble de personas curadas del nuevo brote de coronavirus que de contagiadas en las últimas 24 horas, según la información de última hora facilitada este viernes por el Ministerio de Sanidad. En concreto, se han detectado 14 nuevos casos y se han recuperado 34 personas. La parte negativa es que se suman cuatro muertes más de enfermos con COVID-19.

Desde que comenzó la pandemia se han contabilizado 172 fallecimientos y 1.821 contagios. El número de personas ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) desde el inicio de la crisis sanitaria es de 166; actualmente hay 70. En total, 1.040 personas han requerido hospitalización, 18 más en el último día. Por su parte, 1.081 pacientes ya han sido dados de alta en las Islas.

Este viernes, el número de nuevos casos de COVID-19 ha sido uno de los más bajos de los últimos días, al igual que el de enfermos curados. El número de óbitos se ha mantenido estable en relación a las últimas jornadas.

El portavoz del comité autonómico de enfermedades de infecciosas, Javier Arranz, se ha mostrado optimista y ha destacado que, pese al aumento de la movilidad por la reanudación de las actividades no esenciales, el número de nuevos contagios es bajo. No obstante, ha advertido que la próxima semana aún podría producirse un aumento de nuevos casos, por lo que ha pedido prudencia. No obstante, «la tendencia es a la baja y estabilidad».

El índice de incidencia acumulada en los últimos 14 días ha vuelto a bajar y se ha situado en 28,97 nuevos casos por cada 100.000 habitantes; la quinta comunidad autónoma con una mejor situación. La mejor de todas es Murcia (5,69 casos por cada 100.000 habitantes), seguida de Ceuta (10,62), Melilla (13,87) y Canarias (13,87); este última región ha caído desde la primera posición a la cuarta.

Como se recordará, Baleares sumó este jueves cuatro fallecidos más con coronavirus y 25 nuevos casos en las Islas. Cabe destacar que el 41 % de los fallecidos con COVID-19 en Baleares son de residencias de la tercera edad.

El número de casos positivos activos en Baleares es de 625, 21 menos que este jueves. En total, se han realizado 30.583 pruebas de laboratorio (27.745 PCR y 2.838 tests de anticuerpos).

Por islas, en Mallorca hay 348 persones hospitalizadas, 56 de ellas en la UCI; 477, reciben atención por parte de las unidades de atención al coronavirus. En Menorca hay 10 enfermos ingresados, 5 en la UCI; 6 están en seguimiento de les UVAC. En Ibiza hay 35 pacientes hospitalizados,9 en la UCI; 20 enfermos reciben atención de las UVAC en Ibiza y Formentera.

Desde que comenzó la pandemia, se han detectado un total de 315 casos positivos entre los profesionales sanitarios, el 16% del total. Actualmente hay 116 profesionales sanitarios que son positivos activos, lo que representa menos del 1% de la plantilla. Además, 261 están en vigilancia activa.

Arranz ha informado que se han inmovilizado unas 95.000 mascarillas porque no está confirmado que cumpliesen los requisitos de seguridad; unas 15.000 han sido enviadas por el Ministerio. No obstante, ha intentado restarle importancia y ha asegurado que el 80 % no se habían comenzado a distribuir.

En las residencias de la tercera edad, en las últimas horas se han registrado cuatro casos positivos de usuarios. El número de residentes positivos activos es de 196; otros 60 han superado la enfermedad y 72 han perdido la vida con infección por coronavirus. Los profesionales activos son 93 y otros 39 se han curado.

En cuanto a las residencias para personas con discapacidad, no hay cambios respecto de ayer: ya han superado la enfermedad 14 de los 20 trabajadores infectados, y 35 de los 36 usuarios contagiados.

El Govern ya ha realizado pruebas en 42 residencias (34 para personas mayores y 8 para personas con discapacidad). En total, las pruebas se han hecho a 6.608 personas: el 66 % de los usuarios totales y el 65 % de los trabajadores que hay en estos centros. Todos los centros con positivos ya han sido cribados y ahora se han incluido otras en las que no se había detectado ningún positivo.

Pese a la mejora de los datos, el Govern no tiene previsto desmantelar las instalaciones, como los hoteles mediatizados, para dar respuesta a la demanda por si se llegaban a saturar los hospitales.