El 41 % de los fallecidos con COVID-19 en Baleares son de residencias de la tercera edad

El 41 % de los fallecidos con el nuevo brote coronavirus en Baleares son de residencias de la tercera edad. En concreto, en estos centros se han registrado 69 de las 168 muertes que se han producido en las Islas hasta este jueves.

Se trata de una cifra importante, ya que los usuarios de las residencias de la tercera edad representan el 0,9 % de la población de Baleares. El censo de las residencias de gent gran es de 10.576 personas y la población total del Archipiélago asciende a 1.171.003 habitantes, según los datos provisionales del padrón publicados este 21 de abril por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En relación al número de casos positivos activos de coronavirus, en las residencias de la tercera edad hay 210 actualmente, el 32,5 % del total. Cabe destacar que 44 pacientes han superado la enfermedad.

Desde que comenzó la pandemia se ha han contagiado 323 de usuarios, se trata del 3 % del total. Si se toma como referencia al conjunto de la población, el número de casos positivos hasta este jueves es de 1.861, lo que representa el 0,15 % del total.

No obstante, es importante tener en cuenta que en las residencias de la tercera edad se han hecho muchos más test que al conjunto de la población (en los centros con casos positivos se han realizado a todos los usuarios). Además, el virus afecta más a los mayores y muchas personas más jóvenes lo han pasado, pero no aparecen en las cifras oficiales porque no se les han realizado las pruebas.

En las últimas horas se han registrado nueve nuevos casos positivos de COVID-19 (siete en usuarios y dos en trabajadores) en las residencias de la tercera edad. En el caso de los profesionales, 100 son positivos activos y 35 han superado la enfermedad.

El Govern también ha destacado que entre este jueves y viernes se habrán cribado 30 residencias de la tercera edad. Todos los centros con casos positivos ya se han cribado y ahora se ha incluido a otros sin contagiados.

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha reconocido que la situación de las residencias es lo que más le preocupa en estos momentos.