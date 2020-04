Vox califica la campaña lingüística del Consell de Mallorca de «racista»

El conseller de Vox en el Consell de Mallorca, Toni Gili, ha calificado de «racista» la campaña Sostenibilitat Lingüística impulsada por la Dirección Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca.

En una nota de prensa, Gili ha explicado este lunes que en la campaña se anima a «superar el prejuicio de hablar en castellano con quién parece que no habla catalán» junto a la imagen de una sonriente joven de raza negra.

Al respecto, Vox ha registrado una pregunta para que la vicepresidenta y consellera de Cultura, Patrimonio y Política Lingüística del Consell de Mallorca, Bel Busquets, explique «cómo cree que se puede identificar a las personas que no parecen hablar catalán».

Para el conseller de Vox, «Busquets es una verdadera enferma del catalán y ha ido demasiado lejos con esta campaña racista». «¿Que nos dice, que si no eres blanco y nativo no hablas catalán? No es que lo insinúe, es que el racismo le sale por los poros», ha remarcado.

Gili ha señalado que esta campaña «es un nuevo caso del racismo lingüístico de MÉS, los socios independentistas y xenófobos de la presidenta del Govern, Francina Armengol». «La izquierda radical que padecemos en las Islas vuelve a dar ejemplos de su odio a lo foráneo», ha insistido.

Ante esto, desde VOX han exigido la «inmediata retirada» de la campaña. «Busquets y sus toneladas de fanatismo no pueden gestionar el área de Cultura. Ahora nos sale con esta humillante muestra del racismo más rancio. La presidenta Cladera debe cesar inmediatamente a Busquets», han pedido.