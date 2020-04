Una trabajadora recurrirá su multa por incumplir la norma y dice que justificó el viaje

«Lo que me ha pasado es surrealista. Hay desinformación sobre cómo realizar los desplazamientos. Las normas son un sinsentido». Lo cuenta Marta Simonet, cofundadora de una empresa de marketing de contenidos y presentadora de IB3 Televisió después de que, este viernes, a primera hora del día, la Policía Local la multara por no justificar su viaje en coche junto a su marido pese a presentar la documentación «que se supone que tienes que enseñar».

Es una de las pocas veces que ella y su pareja, también empleado de la empresa, salen de casa desde que se decretó el estado de alarma, hace ya 35 días.

Situación

Marta Simonet y su pareja tuvieron que acudir a la oficina, ubicada en Palma. «Nuestro trayecto en coche iba a ser de garaje en garaje», resalta. Ella se puso atrás, en diagonal y con mascarilla mientras su pareja conducía. Una vez llegaron al control policial en Calanova y enseñaron las acreditaciones pertinentes, «los agentes me multan por desplazamiento de dos personas en un vehículo sin justificar».

Mientras su pareja continuó el trayecto, Simonet tuvo que quedarse en ese punto de la avenida Joan Miró. «Los policías locales me dijeron que utilizase el transporte público para llegar a la oficina. Esa fue su respuesta. Me siento insegura con la desinformación que hay sobre la normativa. Es decir, que ahora no puedo ir con mi marido en el coche, sino que tengo que exponerme para ir al trabajo». La pareja recurrirá la denuncia en cuanto les llegue a casa. Marta no comprende que, siendo un matrimonio y ambos vayan al mismo sitio, «me hayan dicho que lo que he hecho está mal. Llevo más de un mes sin salir y he cumplido lo que marca, supuestamente, la normativa del confinamiento».

Tras este episodio, la empresaria se marchó, caminando, hacia su casa. Enseguida llamó a su gestoría para saber el trasfondo de lo que dice la ley sobre los desplazamientos. «Mi abogado me informó de que lo que había hecho estaba bien». Si bien Simonet estuvo este viernes analizando la situación e investigando el decreto, «lo que realmente me da rabia es que, como ciudadana, no nos den una información clara sobre cómo desplazarse correctamente», y añade que «si ahora no voy a poder ir en coche con mi marido al mismo lugar de trabajo pero sí puedo desplazarme en transporte público, al final están atentando contra mi salud».

El Gobierno modificó el pasado miércoles, 25 de marzo, un punto de la norma sobre la movilidad para constatar que sí se permite que dos personas viajen en un coche – con las medidas de precaución correspondientes – siempre que se justifique el viaje. En caso de no demostrar la causa, la multa parte de los 600 euros.