Vivir el confinamiento dentro de un coche en Palma

«He bailado toda mi vida. Yo siempre he querido ser bailarina». Elora Dona Sánchez, nacida en Valencia, llegó a Mallorca hace 17 años. Ahora tiene 30 y un hijo de cuatro años que no ve. Lleva dos meses viviendo en el coche, un BMW negro, que le quitó a su expareja «porque él a mí me robó el dinero de mi cuenta».

Los vecinos de la calle General Riera avisan constantemente a la Policía Local de su presencia, pero los agentes, que ya la conocen, no pueden echarla. Ella vive confinada en su coche cumpliendo el estado de alarma. «Yo aquí estoy tranquila. A veces pinto y también decoro carritos de bebé, hago mi colada» y toma el sol.

Prostitución

A los 16 años la echaron de casa. La vida de Elora Dona da para escribir un libro. «Mi padre ha tenido muchos problemas con el dinero y con algunas mafias», cuenta. Tuvo que prostituirse con 18 años para pagar la deuda que generó su padre. Ha pasado calamidades que prefiere no contar. Incluso, algunas personas «me han querido matar poco a poco».

El martes pasado fue el cumpleaños de su hijo, que vive con los padres de ella en Santa Ponça. «Desde el balcón le pude felicitar», dice. Hace un mes que no habla con él. «Yo solo le pido a Dios que sea feliz».

Elora, aunque hoy bailarina frustrada, ha sido animadora y camarera de un hotel de Santa Ponsa. Vivía en un piso en ese municipio, pero lo dejó porque no lo podía pagar. Este marzo iba a empezar la temporada en el mismo hotel, «pero con lo del virus no se sabe cuándo volverán a abrir». Antes de trasladarse al coche se hospedaba en los polideportivos Son Moix y Sant Ferran con otros indigentes. Se fue porque sufrió episodios duros con algunas personas. Desde que vive en el coche la gente le llama loca «porque bailo o pinto. Pero no lo estoy. Puedo hablar contigo, puedo defenderme y me puedo expresar». Acude todos los días a los comedores sociales a por comida. Otros residentes también le ofrecen alimentos.

Mientras espera alguna ayuda social, aguarda en su coche, a rebosar de trastos, pensando en su hijo y protegiéndose del exnovio.